Hittegolf kan zeven of acht dagen duren, volgende week regen

In Ukkel werd rond 16.30 uur 27,1 graden gemeten. De komende dagen zal het kwik volgens de weerman boven 30 graden gaan. Zaterdag zal duidelijk worden of er officieel van een hittegolf kan gesproken worden. Daarvoor moet het vijf dagen na elkaar meer dan 25 graden zijn, waarvan drie dagen met 30 graden of meer.

Zoals de voorspellingen nu zijn, zullen die drempels gehaald worden. De hittegolf zou tot maandag of dinsdag kunnen duren. Daarna zou het minder warm worden, en verwacht het KMI ook neerslag.

Het KMI heeft code oranje uitgevaardigd voor de hitte de komende dagen en adviseert onder meer om regelmatig te drinken. Code rood, het hoogste waarschuwingsniveau, afkondigen is volgens de huidige voorspellingen niet nodig. Vorige maand was code rood van kracht in een aantal provincies waar het meer dan 40 graden werd.