Historische ‘mugshot’ van Donald Trump na aanmelding in gevangenis: ‘Heel droevige dag voor Amerika’

Trump kwam aan om iets na 19.30 uur (vrijdagochtend 1.30 uur Belgische tijd) aan bij de gevangenis. Hij werd volgens nieuwszender CNN vergezeld door Steven Sadow, zijn nieuwe advocaat. Eerder op de dag schoof Trump zijn belangrijkste advocaat in de Georgia-zaak, Drew Findling, aan de kant.

Trump moest zijn vingerafdrukken achterlaten en ook een politiefoto werd gemaakt. De lokale sheriff had al aangegeven Trump als elke andere beklaagde te behandelen. Zo is de Republikein zowel de eerste oud-president als eerste kandidaat-president met een zogenaamd ‘mugshot’. Hij gaat nu ook door het leven als gedetineerde P01135809.

Na een half uur stond Trump weer buiten. Hij had eerder een akkoord gesloten over het betalen van een borgsom van 200.000 dollar (circa 185.000 euro) om de gevangenis direct weer te kunnen verlaten. Hij ging ook akkoord met andere voorwaarden, zoals een verbod om via sociale media zijn medebeklaagden en de getuigen in de zaak aan te vallen.

Trump werd op 14 augustus door een grand jury aangeklaagd voor valsheid in geschrifte en afpersing. Samen met achttien anderen is hij aangeklaagd omdat hij de verkiezingsuitslag van 2020 in de staat Georgia zou hebben proberen te manipuleren.

Trump weer op X

In een reactie op zijn arrestatie en vrijlating donderdagavond in Georgia, heeft Trump verklaard dat het een “heel droevige dag is voor Amerika die nooit had mogen plaatsvinden”. Voor hij weer vertrok met het vliegtuig sprak de oud-president kort de pers toe. “Ik heb niets fout gedaan en iedereen weet dat”, zei hij volgens de Amerikaanse media. “Het moet mogelijk zijn om een verkiezing aan te vechten. Ik geloof dat de verkiezingen vervalst werden.” Hij noemde de aanklachten tegen hem en achttien anderen ook nog “verkiezingsinmenging”.

Ook online liet Trump van zich horen. Na meer dan twee jaar heeft hij opnieuw een post geplaatst op X, het vroegere Twitter. Hij postte zijn mugshot die donderdag werd vrijgegeven nadat Trump zich aangaf bij de autoriteiten. Trump postte zijn mugshot met de datum, 24 augustus 2023, en de woorden: “verkiezingsinmenging” (election interference) en “geef je nooit over” (never surrender). Ook voegde Trump zijn website toe aan de post.

Overige verdachten

De negentien beklaagden hebben tot vandaag om zich te melden in Atlanta. De meesten van hen deden dat al. Eerder op donderdag meldde ook de vroegere stafchef van Trump, Mark Meadows zich. En woensdag trok Trumps voormalige advocaat van Rudy Giuliani naar Fulton County. Beklaagde Harrison Floyd werd donderdag in hechtenis genomen wegens gebrek aan een akkoord over een borgtocht.

Lees ook De schande van Rudy Giuliani: ‘Zijn wangedrag was ongeëvenaard’

De aanklagers hebben gevraagd om het proces in oktober van start te laten gaan. Eerder raakte al bekend dat er camera’s toegelaten zullen zijn in de rechtbank, waardoor voor het eerst een rechtszaak van Trump uitgezonden zou kunnen worden.