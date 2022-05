Hindley stelt Giro-eindzege veilig in slottijdrit, showman Van der Poel botst op thuisrijder Sobrero

De Ronde van Italië 2022 kende vandaag haar ontknoping met een individuele tijdrit van 17,4 kilometer door Verona. Het parcours was hetzelfde als datgene van 2019, toen Thomas De Gendt enkel de Amerikaan Chad Haga moest voorlaten. Vandaag moest De Gendt onder meer voorbij Mathieu van der Poel, die van dit slotakkoord een groot doel had gemaakt.

Maar Van der Poel botste - net als De Gendt overigens - op een buitenaardse Matteo Sobrero. De Italiaanse kampioen degradeerde iedereen tot figuranten en zette ook MVDP op 40 seconden aan de finish. De Nederlander moest de tweede plaats wat later zelfs nog aan landgenoot Thymen Arensman laten. Geen tweede ritzege voor Van der Poel, die het publiek in het amfitheater wel andermaal deed kirren van de pret met een wheelie.

De dagzege was dus voor Sobrero, maar daarnaast was het uitkijken naar de strijd tussen de podiumkandidaten - al leek de eindzege Jai Hindley vooraf niet meer te kunnen ontsnappen. Die verwachting werd ook realiteit, want de Australiër kwam niet meer in de problemen en stelde zo op zijn 26ste zijn eerste eindzege in een grote ronde veilig. Richard Carapaz behield makkelijk zijn tweede plek, Mikel Landa mocht als derde mee op het eindpodium.

Matteo Sobrero schreef de slottijdrit op zijn naam. Beeld Photo News

Van der Poel verwende het publiek opnieuw met een wheelie. Beeld Photo News