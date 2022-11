Hilde Crevits wacht de zware taak om puin te ruimen in de sector van de kinderopvang

De Morgen-hoofdcommentator Bart Eeckhout schrijft wekelijks deze ‘Politiek’-nieuwsbrief. Laat uw e-mailadres hieronder achter om hem in uw mailbox te krijgen.

Dag lezer,

Soms zijn de eenvoudigste vragen de belangrijkste. Zoals: hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat enkele crèches, ondanks waarschuwingen en alarmsignalen over verregaande kindermishandeling, konden blijven doorgaan?

Het vergt een sterke maag om de getuigenissen te lezen over wat misging in de crèches in Oudenaarde en Keerbergen. Sommige klachten gaan tien jaar terug. Tien jaar, waarin nagelaten werd kinderen voldoende te beschermen. Waarom is zo lijdzaam opgetreden, wanneer urgentie aan de orde is?

Opnieuw komt de sector van de kinderopvang in kwalijk daglicht te staan, en opnieuw wijzen vele kritische vingers naar het toezichthoudende Vlaamse Agentschap Opgroeien. Het is bepaald geen prettige rentree voor bevoegd minister van Welzijn, Hilde Crevits (cd&v), pas terug uit ziekteverlof. Zij moet puin ruimen in een sector die uiterst cruciaal is voor het welzijn van zovele gezinnen.

Het probleem gaat dieper dan ontoereikende controle. De hele sector gaat allang gebukt onder overbevraging en onderwaardering. De manke financiering van de kinderopvang staat symbool voor de kerntaken waarin alle Belgische overheden te kort schieten. Want terwijl er onvoldoende middelen zijn om kinderverzorgers fatsoenlijk te betalen, heeft dezelfde Vlaamse regering wel subsidie veil voor een opleiding tot investeerder in cryptomunten.

Ook in andere domeinen breekt het gebrek aan focus op de essentie de staat en haar burgers zuur op. Neem het spoor, zorgenkind van de federale regering. Beloofde investeringen worden uitgesteld, terwijl de dienstverlening almaar wankeler wordt. De portefeuille van de federale regering is evenwel leger dan leeg, wat dan weer tot een ongemakkelijke aanvaring leidde tussen premier Alexander De Croo (Open Vld) en zijn partijgenote en staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker.

Terwijl de regeringen in de knel zitten met hun kerntaken - neem er ook de ontbrekende opvang voor asielzoekers en vluchtelingen maar bij -, blijft in een andere politieke dimensie de permanente campagne maar woeden. Conflicten, zoals nu weer tussen de ministers Zuhal Demir (N-VA, Vlaamse regering) en Tinne Van der Straeten (Groen, federaal), zijn daar de soms pijnlijke illustratie van. Politici nemen ook meer en meer de wijk naar sociale en nieuwe media. De Youtube-documentaire van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is daar enkel een zoveelste voorbeeld van. In dit verhelderende achtergrondverhaal leggen Jeroen Van Horenbeek en Stavros Kelepouris uit waarom politici die nieuwe wegen begaan.

Veel leesplezier,

Bart Eeckhout

