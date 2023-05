‘Hij zette het podium in vuur en vlam tijdens een anders futloze avond’: buitenlandse media over Gustaph op het Songfestival

Bekijk. Gustaph stoot door naar de finale

NOS: Een echte Songfestival-danskraker die doet denken aan de jaren negentig.

Nederland zal er zelf niet bij zijn zaterdag, maar over de finaleplaats van Gustaph was er geen enkele twijfel volgens onze noorderburen. NOS beschrijft de Belgische inzending als “een echte Songfestival-danskraker die een beetje doet denken aan de jaren negentig”.

Ook het liveoptreden van onze landgenoot liep gesmeerd volgens de Nederlandse oproep. “De enthousiaste zanger wordt geflankeerd door een al even enthousiaste danseres met dierenstaart die aan het voguen is. En ook Gustaph is in het roze gekleed, de kleur van de avond.”

BBC News: ‘Hij zette het podium in vuur en vlam tijdens een anders futloze avond’

Bij de Britse openbare omroep zag men donderdagavond een futloze halve finale die heel wat minder spannend was dan die van dinsdag. Een overvloed aan pianoballades en zangeressen met hoge noten uitschreeuwen, zogen de energie uit de show, zo vatten de Britten de avond samen.

“Maar af en toe toonde de show wel een teken van leven”, klinkt het. “De Belgische ster Gustaph, met de opvallende hoed, zette het podium in vuur en vlam met het aanstekelijke ‘Because of You’.”

Lees ook Gustaph, vlak voor de finales: ‘Ik kreeg te horen dat ik maar beter zweeg over mijn homoseksualiteit. Terwijl ik al jaren out and proud was!’ Bekende fans over hun liefde voor het Eurovisiesongfestival: ‘Samen kijken en commentaar geven, zo fijn’

Euronews: ‘Als er maar één nummer was om je aan het dansen te krijgen, dan was het dit’

Volgens het in Frankrijk gevestigde Euronews kwam Gustaph op het perfecte moment van de avond het podium op. Onze landgenoot bracht voor hen het eerste feelgood nummer van de avond. “Als er maar één nummer was om je aan het dansen te krijgen donderdag, dan was het ‘Because of You’ van de Belgische Gustaph.”

Daily Express: ‘Ik supporter voor de Belgische Boy George’

Daily Express heeft het, net als heel wat andere Britse media, over de enthousiaste reacties bij het publiek in Liverpool tijdens de passage van onze landgenoot. “Het publiek ging uit zijn dak door de spetterende show van Gustaph, maar ook door de opvallende gelijkenis met poplegende Boy George.”

De krant merkt op dat ook Britse Twitteraars maar niet genoeg kregen van de ‘Belgische Boy George’.

“Wanneer gaan Gustaph en Boy George samen een nummer uitbrengen?”, vraagt iemand zich af.

“Heeft hij zijn outfit van Boy George geleend? Hij mag het alleszins houden nadat hij het zo fantastisch heeft gedaan!”, schrijft iemand anders.

“Ik supporter vanaf nu voor de Belgische Boy George”, klinkt het.