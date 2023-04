‘Hij heeft ons bevrijd, want hij gelooft in ons’: Kompany loodst Burnley al na een seizoen naar Premier League

Bekijk. Kompany en spelers gaan uit hun dak na winst

“We hadden het niet verwacht. Het kost tijd om cohesie in het team op te bouwen. Maar de stress van elke wedstrijd helpt om snel vooruitgang te boeken. We kunnen nu verder en dat is het doel.”

Na 39 wedstrijden is Burnley, de leider in het Championship, de Engelse tweede klasse, er zo zeker van bij de eerste twee van het klassement te eindigen. Burnley degradeerde vorig jaar naar het Championship. De club waar Wout Weghorst toen nog speelde, werd toen achttiende op het hoogste niveau.

Wedstrijdavond

Voor Burnley, met Ameen Al Dakhil in de basis, begon de avond goed. Na een knappe aanval devieerde Ashley Barnes (12.) een schot van Josh Brownhill in het doel van de thuisploeg.

Een penaltyfout van Josh Cullen gaf Middlesbrough de kans om opnieuw aan te sluiten. Chuba Akpom zette de strafschop om en liet het Riverside Stadium juichen.

Met een doelpunt van Connor Roberts in minuut 66 trok Burnley de wedstrijd weer naar zich toe. De spanning steeg nog, maar de ploeg van Kompany stelde de overwinning en de promotie veilig.

Record

De top twee in het Championship mag volgend seizoen aantreden in de Premier League. Aangezien Luton, derde in de stand, vrijdag gelijkspeelde tegen Millwall (0-0) kon Kompany Burnley ongezien vroeg naar de promotie leiden.

Ze schrijven daarmee geschiedenis in de Championship: nog nooit verzekerde een ploeg zich zo vroeg van promotie naar de Premier League. Er staan immers nog zeven speelronden op het programma.

“Wat Vincent heeft gedaan is iets heel bijzonders”, jubelde Burnley-voorzitter Alan Pace achteraf. “Het is een complete verrassing, want het was niet ons plan. Vincent en ik hebben het er in de zomer over gehad, we hadden onszelf twee of drie jaar gegeven, dat was ons plan. Ik denk dat je hebt gezien dat er veel magie is gebeurd. Dit team is heel goed. Dat hoor je Vincent elke week zeggen. Ze verrassen ons allemaal, elke dag weer. Ze zijn fenomenaal.”

De bijdrage van Kompany wordt alom gewaardeerd bij Burnley. “Hij heeft ons bevrijd, want hij gelooft in ons, hij gelooft dat we goede spelers zijn en wedstrijden kunnen winnen”, liet middenvelder Josh Brownhill optekenen. “De jongens die hier nog zijn, waren kapot van de degradatie vorig seizoen. We wilden gewoon terug stijgen en ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben.”