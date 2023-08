‘Hier wordt gecensureerd en u antwoordt niet waarom’: Jambon en Brouns weten oppositie niet te overtuigen in Ineos-debat

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft eind vorige maand de omgevingsvergunning voor de ethaankraker van chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven vernietigd. Er werd volgens de Raad onvoldoende geargumenteerd dat de stikstofneerslag niet nadelig zou zijn voor het nabijgelegen natuurgebied Brabantse Wal. De bouw van het project was al gestart.

Als gevolg van de vernietiging hebben N-VA en Open Vld beslist om (zonder medewerking van cd&v) het stikstofdecreet in te dienen in het Vlaams Parlement. Op die manier hopen ze tijdig een juridisch robuustere basis te creëren. Na een onderhoud met Ineos-topman Jim Ratcliffe besloot de Vlaamse regering om de overheidsgarantie op de financiering van het project te verhogen. Boven op de garantie op de initiële investering, staat Vlaanderen via Gigarant nu ook garant voor 80 procent van het overbruggingskrediet van 400 miljoen euro dat Ineos nodig heeft.

De partijen in het parlement kregen in aanloop naar de zitting de overeenkomst met Ineos te zien. “Maar wij hebben documenten gekregen die voor 90 procent zijn zwartgemaakt”, zei Thijs Verbeurgt van Vooruit bij het begin van de zitting. “Wij moeten hier vandaag dus discussiëren over een waarborgregeling waarvan we niet de documenten hebben.”

“Alles wat ik mocht delen heb ik gedeeld”, antwoordde minister van Economie Jo Brouns (cd&v). “Maar ik ben met handen en voeten gebonden aan non-disclosure agreements. De vertrouwelijkheid van commerciële gegevens is belangrijk voor bedrijven.”

Ook de spoedvergadering met Ineos-CEO Jim Ratcliffe kan niet worden gedeeld met het parlement. “Daarvan staat niets op papier”, zei minister-president Jan Jambon (N-VA). “Ratcliffe wou zien dat wij als overheden – federaal, Vlaams en lokaal – nog gemotiveerd waren om die investering te doen slagen. Daar waren geen verslagen voor nodig.”

Jos D’Haese van PVDA had het over censuur. “Een regeringsbeslissing valt niet onder de bedrijfsvoering van Ineos”, zei hij. “Hier wordt gecensureerd en u antwoordt niet waarom.”