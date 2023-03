Hier voelt u vandaag de staking: hinder verwacht op openbaar vervoer, in scholen en in gevangenissen

Openbaar vervoer

Wie de trein wil nemen, kan maar beter de routeplanner van de NMBS goed in de gaten houden. Door de 24 urenstaking zal vrijdag maar een derde van de treinen rijden. Tussen de grote steden zal ongeveer de helft van de IC-treinen rijden. Sowieso zullen nagenoeg alle P-treinen stilstaan. Door de staking zal ook de Thalys niet door België rijden.

Ook bij De Lijn, MIVB en TEC zal volgens de vakbonden bijzonder weinig rijden. De fiets nemen of telewerken is de boodschap.

De Lijn bevestigt dat 57 procent van de bussen vandaag komt opdagen. In de provincie Antwerpen zou 51 procent van de ritten uitgevoerd worden, in West-Vlaanderen 54 procent en in Limburg 56 procent. In Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen ligt het aantal uitgevoerde ritten iets hoger, met respectievelijk 62 en 64 procent.

Bij de MIVB in Brussel rijden deze ochtend alleen metrolijn 1 (verlengd tot Erasmus), de trams 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92 en de bussen 12, 36, 46 (alleen tussen Moortebeek en Anneesens), 50, 53, 56, 59, 65, 71, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers) en 95. Dat meldt de MIVB op Twitter. Alle andere lijnen worden niet bediend.

Ondanks de staking is er op de weg geen ernstige hinder te merken en verloopt de ochtendspits als gewoonlijk, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Stakingen van het openbaar vervoer hebben al enkele jaren geen grote impact meer op het snelwegverkeer”, zegt Bruyninckx. “Mensen organiseren zich ernaar. We zien vandaag een typische vrijdagochtendspits en dat is meestal de rustigste van de week.”

Onderwijs

De verwachting is dat ook in het onderwijs de impact voelbaar zal zijn. “En zeker in de grote steden zal de hinder in de crèches groot zijn”, zegt Chris Reniers van ACOD.

Ook elders in de openbare diensten wordt flinke hinder verwacht, al is er niet altijd een duidelijke lijn in te trekken. In tegenstelling tot ACOD, dat de hele aanhang opriep tot staken, laten christelijke en liberale bonden de beslissing over aan hun leden.

Overheidsdiensten

Bij de overheidsdiensten, zoals justitie, zal de staking goed te merken zijn. In de gevangenissen wordt op minimale dienstverlening overgeschakeld.

De vakbonden willen de openbare diensten in de kijker zetten en aantonen waarom het belangrijk is om erin te blijven investeren. “Onderwijs, openbaar vervoer, gezondheidszorg, kinderopvang, brandweer, politie, justitie, enzovoort: geen enkel departement ontsnapte aan de besparingsdrift van de verschillende regeringen in ons land”, klinkt het in een gezamenlijk pamflet.