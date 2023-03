‘Hier spreekt een politicus die het einde van zijn loopbaan voelt naderen’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Patrick Loobuyck: ‘De tegenstanders van woke vliegen uit de bocht’

Het zijn boeiende tijden voor een politiek filosoof. De actualiteit staat roodgloeiend van de heikele thema’s. Patrick Loobuyck (48) over onze liberale democratie, de ‘activistische’ rechters, de Vlaamse canon en wokeness. “Wokers zijn de nieuwe moslims.”

Lees hier het interview.

Patrick Loobuyck. Beeld Wouter Van Vooren

2. Koen en Hilde Vanmechelen: ‘Wij hadden allemaal broedkasten op onze slaapkamer’

De jongste is 57 en kunstenaar die wereldfaam verwierf met zijn Cosmopolitan Chicken Project, een onderzoek naar biodiversiteit. In eigen land huist hij in Labiomista, zijn studio in Genk. De oudste is 63 en directeur-uitgever bij LannooCampus. Koen en Hilde Vanmechelen, broer en zus. “Er is geen rem ingebouwd in dat kind, zeiden mama en papa vroeger over Koen. Vergeten in het fabricageproces.”

Lees hier het dubbelinterview.

Koen en Hilde Vanmechelen. Beeld bob van mol

3. ‘The Greatest Dancer’ zou een succes worden, maar dat blijft uit. Vier mogelijke verklaringen

“Er zullen heel veel mensen naar kijken. En dan is het dag en bedankt.” Siska Schoeters, die met Aster Nzeyimana The Greatest Dancer van Vlaanderen presenteert, was er zeker van: het zou een succes worden. Maar met gemiddeld 565.000 livekijkers blijft het eerste grote showprogramma van de VRT in tijden onder de verwachtingen. Een verklaring in vier bedrijven.

Lees hier de analyse.

'The Greatest Dancer van Vlaanderen'. Beeld VRT

4. ‘Maandenlang hebben we van kant-en-klare maaltijden geleefd omdat koken onmogelijk was’: slachtoffers van long covid getuigen

Na drie jaar corona blijft long covid een groot mysterie voor wetenschappers. De impact voor hen die het onder de leden hebben is enorm. “Mijn zoon heeft het contact verbroken. Dat ik na een wandeling van driehonderd meter stik­kapot ben, kan hij maar niet begrijpen.” Maar er is ook reden tot hoop.

Lees hier de getuigenissen.

Barbara Creemers, Ann Li en Linda Janssens zijn long-covidpatiënten: 'Je moet blijven beseffen dat het niet tussen je oren zit.' Beeld Thomas Sweertvaegher

5. Schrijfster Lize Spit: ‘In korte tijd viel ons gezin helemaal uit elkaar’

Dit jaar neemt Lize Spit (35) het Boekenweekgeschenk voor haar rekening. Het is een gloedvolle novelle over vriendschap, overgave en oorlog geworden. De slotnoot van een stormachtig jaar, waarin haar moeder kanker kreeg: “Ik ben bang dat ik mijn mama pas zal begrijpen als ik niet meer met haar kan praten.”

Lees hier het interview.

Lize Spit. Beeld Carmen De Vos

6. ‘Mijn besluit is: Poetin heeft géén buitenlandse vrienden meer’: Rusland-kenner Mark Galeotti

Volgens historicus Mark Galeotti, topexpert van het Russische veiligheidsapparaat, is het verdeelde Kremlin zo doelloos bezig in Oekraïne dat het nu zijn eigen staat ondermijnt. Dat schept opportuniteiten voor Kiev, maar ook risico’s. “We zijn te weinig bezig met de toekomst na Poetin. Zo drijven we Rusland in China’s armen.”

Lees hier het interview.

Oekraïense soldaten laden een houwitser nabij Bachmoet. Galeotti: ‘Het Russische opperbevel vecht deze oorlog met een hand op de rug gebonden.’ Beeld AFP

7. Bart Eeckhout fileert nieuwe boek van Bart De Wever over woke: ‘Hier spreekt een politicus die het einde van zijn loopbaan voelt naderen’

Na de lezingen het boek: N-VA-voorzitter Bart De Wever sluit aan in het rijtje spraakmakers dat waarschuwt voor het loden korset waarin de ‘wokebeweging’ de vrije samenleving dreigt te omknellen. Toch blijft een belangrijke vraag onbeantwoord. Wat is nu eigenlijk het probleem?

Lees hier de analyse van Bart Eeckhout.

Bart Eeckhout over het nieuwe boek van Bart De Wever. Beeld RV

8. Acteur Tom Vermeir (‘1985’): ‘Mijn toenmalige vriendin begon zo hard te huilen omdat ze besefte dat ik een echt varken was’

Als Guy Goffinard in de serie 1985 zwaait hij bijna het seizoen af, maar binnenkort staat acteur en botenlover Tom Vermeir (46) alweer op de planken. “Liefdesverdriet leerde me dat je mensen niet mag proberen te veranderen, en juist dat is het moeilijkste wat er is.”

Lees hier het interview.

Tom Vermeir. Beeld Thomas Sweertvaegher

9. ‘Bijna 3 jaar later voel ik nog altijd kriebels’: voor hen is de pensioenleeftijd niet het sein om te stoppen met werken

Eind dit jaar stopt Marc Leemans (ACV) op 62-jarige leeftijd met werken. Dat hij op brugpensioen gaat, kwam hem op felle kritiek te staan. Deze vier mensen gingen op die leeftijd nog een andere uitdaging aan of werkten langer door. “Ik voel dat ik nog verschil maak.”

Lees hier de getuigenissen.