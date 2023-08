Hevigste regen in 140 jaar in Peking, dodentol noodweer stijgt naar twintig

De tyfoon Doksuri, die zaterdag het gebied trof, zindert nog na in de regio rond Peking, Tianjin en de omringende provincie Hebei. In amper 40 uur viel er in de hoofdstad evenveel regen dan er gemiddeld in de hele maand juli valt. De maximale waarde die er op een gegeven moment viel tussen zaterdagavond en woensdagochtend lag op bijna 745 millimeter neerslag, zegt de meteorologische dienst van de hoofdstad. Het vorige record - uit 1891 - stond op 609 millimeter, nadat de metingen begonnen waren in 1883.

In Peking vielen al zeker elf doden. Hebei verloor negen inwoners. Meer dan twintig personen zijn vermist. Op videobeelden is te zien hoe overstromingen en stortregens straten veranderden in woeste rivieren met massa’s modder en geparkeerde auto’s werden meegesleurd. Een brug stortte in onder de watermassa’s, tal van elektriciteitspalen en -kabels begaven het. Vooral de landelijke buitenwijken van de hoofdstad werden getroffen.

Doksuri trok eerder over het zuiden van China, maar verzwakte op weg naar het binnenland tot een tropische storm.

Beeld AFP

Beeld AFP

Beeld via REUTERS

Beeld AFP

Beeld AFP

Beeld REUTERS