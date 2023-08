▶ Hevige regenval veroorzaakt overstromingen in Oostenrijk, Zwitserland en Italië: waterval verandert in modderstroom

In de Oostenrijkse regio Tirol zijn volgens de krant Kronen Zeitung 2.500 brandweerlieden op de been om de overlast te beperken. De inwoners van een paar kleine dorpen zijn geëvacueerd en worden ondergebracht in buurthuizen of bij de brandweer.

De Brennerspoorlijn is buiten gebruik door het noodweer en ook vele bruggen zijn afgesloten vanwege het hoge water. De rivieren de Inn en de Rijn dreigen maandag allebei de hoogste stand van deze eeuw te bereiken. Ook is op foto’s te zien dat een deel van de weg in het Ötztal is weggeslagen.

Lees ook: Extremen worden de nieuwe realiteit

Waterval

In Bad Gastein, in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg, is de beroemde waterval Gasteiner in een modderstroom verandert. Burgemeester Gerhard Steinbauer zegt aan de krant Salzburger Nachrichten dat bruggen in het dorp afgesloten zijn. “Ik kan me geen moment in de afgelopen dertig jaar herinneren dat het waterpeil ooit zo hoog was”, zegt Steinbauer. Alle ondergrondse parkeergarages in het dorp zijn ontruimd.

Wow! Gasteinerfall Waterfall in the city center of Bad Gastein (Salzburg), Austria, with huge volumes of water flowing down it due to the heavy rainfall over the last 24 hours.



Credit: Ronny Katsch pic.twitter.com/bVHC4tvjdH — Nahel Belgherze (@WxNB_) 28 augustus 2023

1/2 Bad Gastein Waterfall in the historical spa town of Bad Gastein., #Austria today.pic.twitter.com/mFmqdcfk8b — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) 28 augustus 2023

Italië

Ook het noorden van Italië heeft last van het noodweer. Onder meer in het grensgebied bij Frankrijk is een aardverschuiving geweest, waardoor het treinverkeer stilligt. Volgens de weersite MeteoAlarm blijft het voorlopig in de Alpen hard regenen en gelden in meerdere landen waarschuwingen voor het slechte weer.

Zware regenval in Milaan. Beeld ANP / EPA