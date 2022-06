Hevige onweersbuien met veel regen op korte tijd: code oranje in Antwerpen en Limburg

“Aan het begin van deze namiddag trekt een golf van plaatselijk intense buien soms vergezeld van onweer over ons land. Dit wordt gevolgd door een andere reeks vrij actieve buien en onweders vanaf Frankrijk. In meerdere streken ten zuiden van Samber en Maas en evenals in de provincies Limburg en Antwerpen verwachten we meer dan 40 l/m2 regen in 6 uur tijd. Lokaal is er kans op hagel en windstoten”, aldus het KMI.

Op andere plaatsen is code geel nog van kracht. Er vallen ook buien, mogelijk vergezeld van onweer, en er wordt zo’n 10 tot 30 l/m2 regen verwacht. Hoe meer naar het westen, hoe meer de buienneiging afneemt.

Beeld Wouter Van Vooren

West- en Oost-Vlaanderen

Eerder op de dag was er tijdelijk code oranje in West- en Oost-Vlaanderen. In de streek rond Lievegem in het Meetjesland was er door de hevige regenval van de voorbije uren heel wat wateroverlast. Verschillende straten staan er blank en huizen dreigen onder water te lopen. De brandweer heeft zondagochtend al 60 interventies gedaan, maar verwacht nog de hele dag bezig zijn met het water weg te pompen.

Weerman David Dehenauw waarschuwt voor veel neerslag op korte tijd, waardoor op bepaalde plaatsen wateroverlast zou kunnen ontstaan. “Doordat het niet echt hard waait, is het ook mogelijk dat zo’n bui langere tijd ter plaatse blijft hangen”, klinkt het.

Het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, blijft geactiveerd. De gemakkelijkste manier om een brandweerinterventie te vragen is via het digitale loket 1722.be. Bellen naar 1722 kan ook. Het noodnummer 112 is enkel bedoeld voor mogelijk levensbedreigende situaties.

Wat betekent ‘code oranje’? Bij code oranje waarschuwt het KMI om ‘voorbereid’ te zijn en de raadgevingen van de bevoegde overheid op te volgen. Een code oranje kan maximaal 24 uur van tevoren worden uitgegeven als er minstens 65% kans is dat aan de criteria ervoor wordt voldaan. Bij een code oranje kunnen intense regenval, of hagelbuien, of hevige rukwinden, of blikseminslagen, op grotere schaal voor schade of overlast zorgen. Wat betekent ‘code geel’? Bij code geel waarschuwt het KMI om ‘waakzaam’ te zijn. Een code geel kan maximaal 48 uur worden afgekondigd voor het bewuste weerfenomeen en wanneer er minstens 65 procent zekerheid is dat aan de criteria voldaan wordt. In dit geval wordt er gewaarschuwd voor onweer met veel neerslag op korte tijd: tot 30 liter neerslag per vierkante meter in 1 uur tijd.

Maandag koeler en opnieuw kans op buien, die ook gepaard kunnen gaan met een donderslag. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden.

Dinsdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, met vooral intense buien ten zuiden van Samber en Maas. Het kwik klimt naar temperaturen tussen 16 en 21 graden.

Woensdag opnieuw regen bij temperaturen tot 20 graden.

Beeld Wouter Van Vooren