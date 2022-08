Hevige brand in Kasteel Boekenberg in Deurne: ‘De hele dakconstructie staat in brand’

De brandweer bevestigt de brand maar kan nog niet veel kwijt. “Er is hevige rookontwikkeling ontstaan, de hele dakconstructie staat in brand. We zijn in volle aanval om de vlammen in te dammen”, klinkt het.

De brand is rond 15.45 uur ontstaan. De oorzaak is nog niet bekend. Volgens de Antwerpse politie was er niemand in het gebouw aanwezig, en zijn er dus geen gewonden. “De volledige bovenkant staat in lichterlaaie”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns aan de VRT. “We denken dat heel het gebouw aangetast zal zijn.” Nog volgens de politie wordt het blussen bemoeilijkt door de hitte.

Aan omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen in geval van hinder. De stad Antwerpen stuurde een waarschuwing via Be-Alert uit. De brandweer vraagt de bevolking via Twitter om de omgeving te vermijden en de hulpdiensten de nodige ruimte te geven.

Het kasteel wordt momenteel gerenoveerd. Er komt een cohousingproject met een tiental wooneenheden. Het Boekenbergpark is in Antwerpen vooral bekend om de zwemvijver die er ligt.

(Dit bericht wordt aangevuld met de laatste ontwikkelingen.)