Het weer: morgen een deken van sneeuw over delen van Vlaanderen

Lage wolken domineren vandaag het weerbeeld, en geleidelijk bereiken ook meer en meer hoge wolken vanuit Frankrijk ons land. Op het einde van de dag kan er in Belgisch Lotharingen en een deel van de Ardennen wat regen of smeltende sneeuw vallen. Op de hoogste plekken kan er zelfs gewone sneeuw vallen, meldt het KMI. De maxima liggen meestal tussen 1 en 3graden. In de Hoge Venen kan de temperatuur licht negatief blijven bij hardnekkige lage wolken. Er waait ook een matige en schrale wind uit oost tot noordoost.

Vannacht krijgen we vanaf het zuidoosten smeltende sneeuw, overgaand in sneeuw. De gebieden in het noordwesten lijken hier aan te ontsnappen, met daar vooral lichte regen en smeltende sneeuw. Morgenochtend kan in de Ardennen, maar ook in het centrum en Limburg een sneeuwlaagje tot 5 centimeter gevormd worden. Minima tussen ­1 en 3 graden.

Morgen begint dus op veel plaatsen met sneeuw. Later gaat die over in smeltende sneeuw en regen en verdwijnt de sneeuw weer. Uiteindelijk wordt het droog, maar nog bewolkt. In de Ardennen blijft het nog een groot deel van de dag sneeuwen en groeit het sneeuwlaagje aan tot 5 à 10 centimeter. Maxima tussen 0 en 4 graden.

Dinsdag verschijnen er opklaringen, maar vooral in het noordwesten kunnen er ook regenbuien ontstaan. Maxima tussen 0 en 7 graden.

Woensdag en donderdag moeten we rekening houden met winterse buien. Woensdag liggen de maxima rond 5 graden in het centrum, maar donderdag is dat nog maar 2 à 3 graden.