Het was alweer een lastige week voor de Vlaamse regering, die van relletje naar relletje sukkelt: de nieuwe politieke nieuwsbrief

“Als ik hoor dat de kindratio volgens de minister in werkelijkheid één op de zes zou zijn, dan denk ik: kom eens kijken op de werkvloer”, zo klonk het woensdagavond verontwaardigd op de protestmanifestaties van de kinderopvangsector in meerdere Vlaamse steden. Opnieuw staan de problemen in de kinderopvang centraal op de politieke agenda.

In zekere zin is de kinderopvang het slachtoffer van zijn eigen succes. Almaar meer gezinnen gaan op zoek naar extra opvang, wat de vorige Vlaamse regering ertoe bracht de norm van het aantal kinderen per begeleider in crèches - de veelbesproken ‘kindratio’ - op te trekken tot 9, wat veel is in vergelijking met wat in andere landen gangbaar is. Het gevolg is: toenemende werkdruk en werknemers die vertrekken, waardoor de problemen alleen maar groter worden.

Dat Liesbeth Homans (N-VA), voorzitter van het Vlaams Parlement de nood minimaliseerde door te suggereren dat kinderen ook nog altijd “bij de papa” terecht kunnen als er een opvangprobleem is, helpt ook niet om de gemoederen te bedaren.

Zo werd het toch weer een lastige week voor de Vlaamse meerderheid, die van relletje naar relletje sukkelt. En dan zijn de wonden van de vorige crisisweek nog lang niet geheeld. Niet alleen in de discussie over het kindergeld raakt coalitiepartner cd&v steeds meer geïsoleerd. In een reeksje interviews in de Nederlandse kranten ging minister van Ruimte Zuhal Demir (N-VA) opnieuw de confrontatie met de christen-democraten aan.

Dat alles valt natuurlijk in het niets bij de diepe afgrond waarboven de Britse premier Liz Truss moet balanceren. Onder druk van een panikerende partij en catastrofale peilingen besliste ze alsnog de betwiste belastingplannen van haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng bij te stellen.

De Britse ellende zal voor Schadenfreude zorgen in Praag, waar de leiders van de Europese Unie vandaag een groep van 44 Europese landen bijeenbrengen om een gemeenschappelijke houding te vinden tegenover Rusland en de energiecrisis. Geen eenvoudige klus, aangezien het binnen de EU van 27 lidstaten al bijzonder lastig blijkt te zijn om de violen te stemmen. Dat is zeker zo nu Duitsland in zijn eentje een steunpakket van 200 miljard belooft aan de eigen bedrijven en bevolking.

In eigen land rekent minister van Energie Tinne Van der Straeten zich rijk met een geschatte opbrengst van 4,7 miljard overwinstbelasting voor de komende twee jaar. De coalitiepartners staan op de rem. Komend weekend moeten ze de begroting voor de federale regering afronden. Ook dat wordt weer nachtwerk.

In een toespraak voor de studenten van de UGent zei premier Alexander De Croo dat er te veel ophef is gemaakt over de paar dagen uitstel van de Vlaamse septemberverklaring. Benieuwd of De Croo zelf het huiswerk wel klaar krijgt tegen zijn eigen ‘State of the Union’, komende dinsdag.

