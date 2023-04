‘Het verdriet om de dood van hun vader, Christophe Lambrecht, is zwaar om dragen’: 8 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben 8 De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Dit was geen wokedebat, maar een karaktermoord

Het was een schrijnend schouwspel, de heisa naar aanleiding van de culturele functie die schrijfster Dalilla Hermans in Brugge zal bekleden. De discussie ging zogezegd over woke, maar eigenlijk zat er iets anders achter.

Iets akeligs, dat we moeten blijven benoemen, schrijft Joël De Ceulaer in een analyse.

Van links naar rechts: Dyab Abou Jahjah, Dalilla Hermans, Rachida Lamrabet en Youssef Kobo. Beeld De Morgen

2. Véronique Goossens: ‘Het verdriet van mijn kinderen om de dood van hun vader, Christophe Lambrecht, is zwaar om dragen’

Vijf jaar geleden ruilde Véronique Goossens (53) de radio- en tv-journalistiek in voor een job als hoofdeconoom bij Belfius. In een gesprek met De Morgen Magazine gaat het over geldzaken, het glazen plafond en het verlies van haar ex, StuBru-stem Christophe Lambrecht.

“Tuurlijk kwamen er reacties op mijn aanstelling. Ik heb niet eens een economisch diploma, en ben dan ook nog eens een vrouw.”

Véronique Goossens. Beeld Carmen De Vos

3. Zou Emmanuel Macron ook een klein beetje gelijk kunnen hebben over Europa?

Terwijl sociaal verzet tegen zijn pensioenplan zijn eigen land in lichterlaaie zet, sticht de Franse president Emmanuel Macron een brandje in de internationale politiek met zijn China-reis en een pleidooi voor een zelfstandiger Europa.

Wat zit er achter dat manoeuvre? Hoofdcommentator Bart Eeckhout analyseert het beleid van de Franse president.

Nederlands premier Mark Rutte ontving het echtpaar Macron vorige week in Amsterdam. Als het van de Franse president afhangt, legt Europa zijn lot niet langer in handen van de VS. Beeld Photo News

4. ‘Eerlijk? Ik word alleen maar zenuwachtig van die spotlights, dus ik ben blij dat die er minder zijn’

Rondlummelen, in het moment leven: dat is wat Marie Vinck (40) graag zou ­leren. ­Intussen gaat ze maar door, als moeder, ­theatermaker en actrice. Vanaf volgende week is ze te zien in de tv-reeks Rough ­Diamonds.

“Soms kan ik ook té empathisch zijn”, zegt Vinck dit weekend in een interview. “Mijn moeder heeft dat ook, ik heb dat als kind meegekregen en vrees dat ik dat ook doorgeef aan Gloria. Ik hoop dat zij wat zorgelozer in het leven kan staan, want ik zou zelf graag veel chiller willen zijn.”

Marie Vinck. Beeld Thomas Sweertvaegher

5. ‘Plots was mijn hele leven routine’: mentale klachten bij prille vaders blijven nog te vaak onderbelicht

Ook voor vaders is het prille ouderschap soms een beproeving. De verantwoordelijkheid voelt verpletterend, perfectionisme doet hen de das om, of het slaaptekort stapelt zich op tot problematische proporties. Ook bij jonge vaders.

“Er waren momenten dat ik dacht dat mijn gezin beter af zou zijn zónder mij.”

Valentijn Deneulin met zijn dochter, die nu 1,5 jaar oud is. ‘Ik legde mezelf behoorlijk wat druk op om de perfecte vader te zijn.’ Beeld Hannes Vandenbroucke

6. ‘De tijd van nooit meer oorlog is voorbij’: waarom we door Rusland anders naar de Belgische wapenindustrie kijken

De oorlog in Oekraïne is een historisch keerpunt. In korte tijd is er veel veranderd, waaronder onze kijk op de defensie- en wapen­industrie. Waar tot voor kort niemand met die sector geassocieerd wilde worden, lijkt dat nu helemaal gekeerd.

“Plots beseffen we weer dat een sterke defensiepoot nodig is om onze veiligheid te garanderen en dat we ook in staat moeten zijn om een oorlogsinspanning vol te houden.”

Een loods van de Franse wapenfabrikant Forges de Tarbes. Beeld AFP

7. ‘Prins Laurent is niet gelukkig, daar ben ik zeker van’: nieuwe docureeks toont triest portret van een prins die nooit liefde kreeg

Laurent van Saksen-Coburg, de prins-rebel, de flierefluiter, het ongeleide projectiel van Laken. Geen royal die ooit zo’n open boek was. En toch licht documentairemaker Niels Vandenbussche in Laurent, prins op overschot, vanaf woensdag op Canvas, nog nieuwe tipjes van de sluier. “Claire wist niet hoe getraumatiseerd Laurent was toen ze met hem trouwde”, zegt hij in een interview met journaliste Ann Van den Broek.

Prins Laurent bij de Te Deum ter gelegenheid van Koningsdag 2022 in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Beeld Belga

8. ‘Ik denk dat op 24 februari vorig jaar het wereldbeeld van veel mensen is ingestort, ook dat van mij’

Of het arrestatiebevel tegen Poetin ooit tot een aanhouding zal leiden, trekken velen in twijfel. Maar nietsdoen is geen optie, vindt ex-toprechter van het Internationaal Strafhof Christine Van Den Wyngaert (71). “We hebben Poetin jarenlang zijn gang laten gaan. In Tsjetsjenië, in Georgië, tijdens de annexatie van de Krim en we deden ook niets toen hij de kant van Assad koos in de Syrische burgeroorlog. Dus ja, er komt een moment dat we moeten optreden en de grens moeten trekken.”