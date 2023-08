‘Het schip was te hoog geladen’: containerschip Venjo vaart voor derde keer tegen brug op kanaal tussen Brussel en Schelde

“Het incident gebeurde vannacht rond 5 uur aan de Jan Bogaertsbrug in Kapelle-op-den-Bos”, zegt commissaris Vogelaere van de politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise). “Daar is een schip tegen de brug over het Zeekanaal Brussel-Schelde gevaren. Het schip was te hoog geladen en een van de containers raakte de brug. Volgens de eerste informatie zou de brug een tweetal centimeter verschoven zijn. De schade valt mee en het verkeer kan momenteel nog over de brug rijden.” Wel is de stuurhut van het schip vernield.

Het containerschip Venjo is 100 meter lang en 24 meter breed. Opvallend genoeg gaat het om hetzelfde schip dat eerder al twee keer tegen een brug over het kanaal voer, onder meer tegen de Europabrug volgens de politie. “Het gaat wel elke keer om een andere schipper. Zowel de lokale politie als de federale scheepvaartpolitie is ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen, maar het gaat hier om een fout van de schipper.”

Burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) dringt aan op een onderzoek. “Het is niet normaal dat het al om de derde aanvaring in korte tijd gaat in de regio. De schipper in kwestie voer heel traag met zijn containerschip onder de brug in Kapelle-op-den-Bos. Dat wil zeggen dat hij heel goed wist wat hij aan het doen was en mogelijk onnodige risico’s nam. We moeten ons afvragen of er misschien te veel druk gelegd wordt op schippers om overal op tijd te geraken. Daarom zou een onderzoek aangewezen zijn.”

Het schip is volgeladen met containers. Beeld Marc Baert

Geen verkeershinder

In de voormiddag werd een test gedaan met de brug. “Die wees uit dat de brug gewoon kan openen en sluiten. Er zal dus geen hinder zijn voor het verkeer.”

Bij de aanvaring is de container die het schip heeft geraakt in het water gevallen nadat hij eerst op de stuurhut terechtkwam. “Onze prioriteit is nu om de gevallen container, waarin tractoronderdelen zitten, uit het water te halen. De container zou heel dicht tegen de kade liggen, wat de operatie bemoeilijkt door de aanwezige kabels. Rond middernacht zal de bergingsoperatie van start gaan en die zal drie uur duren.