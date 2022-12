‘Het proces dat niemand wou’ wint Ha! van Humo

In Het proces dat niemand wou vormen de feiten rond de zaak-Bart De Pauw de grondlaag, maar de documentairereeks gaat veel dieper dan dat. Tess Uytterhoeven, televisiemaakster bij Woenstijnvis, legde bloot wat het is om slachtoffer te zijn. Dat doet ze onder meer door in gesprek te gaan met acht van de dertien vrouwen die zich burgerlijke partij stelden op het proces. De Pauw zelf weigerde elke medewerking aan de reeks.

“De Ha! van Humo gaat dit jaar naar een programma dat gemaakt móést worden”, luidt het in het juryrapport. “Het proces dat niemand wou toont een onverkwikkelijk stukje geschiedenis met alleen maar scherpe randen. De reeks is een indringende verkenning van verstikkende machtsrelaties, van pijnlijke grenzeloosheid, van verdriet dat zich niet met een glaasje rood laat bedwingen, én van strijdbaarheid. Het proces dat niemand wou was nodig.”

Uytterhoeven en haar ploeg namen vanavond de Ha! van Humo in ontvangst tijdens de plechtige uitreiking in zaal Kavka in Antwerpen. Ze mochten naar huis gaan met een trofee en een cheque ter waarde van 5.000 euro.

De overige genomineerden voor de Ha! van Humo 2022 waren Chantal (Eén), De jaren 80 voor tieners (Eén), Een nacht in het museum (Canvas), Niets gaat over (Eén), Nonkels (Streamz/Play4), Metissen van België (Canvas), Roomies (VRT MAX), Uncle Martin (Eén) en Viva la feta (Play4). Vorig jaar viel het Canvas-programma Het Scheldepeloton in de prijzen.

De drie afleveringen van Het proces dat niemand wou zijn nog te bekijken op Streamz.