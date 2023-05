Het pensioenfonds van het Europees Parlement heeft 300 miljoen euro nodig. Betaalt de belastingbetaler?

De onderzoekswebsite Investigate Europe kwam deze week met het verhaal naar buiten: een oud pensioenfonds van het Europees Parlement zit in slechte papieren. Zonder reddingsoperatie is het fonds in de loop van 2024 of 2025 leeg. Zo’n negenhonderd voormalige en huidige parlementsleden zouden dan niet meer het pensioen kunnen krijgen waar ze recht op hebben. Onder hen ook notoire eurosceptici als de Brit Nigel Farage en de Franse Marine Le Pen.

Een probleem dat er al decennia zat aan te komen, klinkt het bij Bart Staes. Twintig jaar lang zetelde hij voor de groenen in het Europees Parlement. Al in 2003 waarschuwde hij het halfrond: dit pensioenfonds is gedoemd om failliet te gaan. En het is de Europese belastingbetaler die voor de centen dreigt op te draaien. “Het is gewoonweg een schandaal dat dit al die tijd niet opgelost is.”

Enkel een bail-out met geld van het Europees Parlement kan het pensioenfonds overeind houden. Dat zou betekenen dat de Europese belastingbetaler 308 tot 313 miljoen euro bijdraagt. En dat ligt lastig, want de opgebouwde pensioenrechten waren wel erg gul.

Grote onderlinge verschillen

Het fonds komt uit een tijd dat Europese Parlementsleden nog geen eigen statuut hadden en door hun nationaal parlement betaald werden. De onderlinge verschillen tussen de parlementsleden waren dan ook enorm – sommigen hadden zelfs nagenoeg geen vergoeding. Om een en ander gelijk te trekken werd een pensioenfonds opgericht waar de parlementsleden vrijwillig konden instappen. Via maandelijkse bijdragen bouwden ze pensioenrechten op.

Het systeem was van in den beginne bijzonder vrijgevig. Al na vijf jaar bijdragen, en in een latere fase zelfs na twee jaar, kregen de parlementsleden het recht op een bepaald bedrag vanaf hun pensioen tot het eind van hun leven. Het gevolg: al snel was duidelijk dat de uitgaven altijd veel hoger zouden liggen dan de inkomsten.

Volgens berekeningen van Investigate Europe werd vorig jaar gemiddeld 2.200 euro pensioen per maand per persoon uitgekeerd via het fonds. Enkele parlementsleden hebben zelfs recht op het maximum van 6.800 euro. Het pensioenfonds was zo voordelig dat wie één volledige termijn in het parlement zetelde zijn bijdragen al na vier jaar pensioen volledig terugverdiend had. Alles daarna was dus pure winst. Vroeg of laat moest het fonds wel omvallen.

In 2009 afgesloten

Staes kaartte in 2003 het probleem aan in de jaarlijkse begrotingsaanbevelingen van het Europees Parlement. Jaar na jaar werden dezelfde bezorgdheden geuit. Het parlement greep wel in, onder meer door de minimumleeftijd voor de betalingen te verhogen en een belasting te heffen op het bedrag. In 2009 werd het pensioenfonds bovendien afgesloten voor nieuwkomers.

Maar ondertussen waren al negenhonderd parlementsleden aangesloten. Zij behielden hun rechten op toekomstige uitbetalingen. Het parlement herhaalde al verschillende keren dat de rekening niet doorgeschoven mag worden naar de Europese belastingbetaler, maar daar dacht het Bureau (zeg maar het dagelijkse bestuur van het Europees Parlement) anders over. In 2009 bevestigden zij dat de bedragen absoluut uitgekeerd zouden worden, zelfs als het fonds leeg is.

Niet onbelangrijk: vijftien van de twintig leden van het Bureau waren zelf ooit aangesloten bij het fonds. Zij stemden allemaal mee over de garanties voor het pensioenfonds. “Het Bureau heeft de waarschuwingen van het parlement meer dan twintig jaar genegeerd”, zegt Staes. “Er was een zeer sterke lobby, door klinkende namen uit het parlement, om het fonds niet af te schaffen en de eigen voordelen in stand te houden.”