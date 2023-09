Het ontbreekt aan één ding om ons taalonderwijs te redden: iemand in de cockpit

Het is vijf voor twaalf. Iemand moet het taalonderwijs in goede banen leiden en wel nu. Dat is, vrij vertaald, de boodschap van de Taalraad, een Nederlands-Vlaamse adviesraad. ‘Het onderwijs Nederlands moet ingrijpend anders.’

Even terug in de tijd. Aan het einde van vorig schooljaar zetten de resultaten van het internationaal vergelijkend onderzoek PIRLS iedereen in het Vlaamse onderwijs stevig met de voeten op de grond: opnieuw gingen leerlingen erop achteruit voor begrijpend lezen.

Meteen gingen alarmbellen af – alweer. Maar, zo zeiden alle betrokken onderzoekers en de onderwijsminister in juni: er is al heel wat op poten gezet om dat taalonderwijs weer op te krikken, zoals nascholingen voor leraren en KOALA-testen die taalachterstand bij kleuters zo vroeg mogelijk moeten opsporen.

Klopt, vindt de Taalraad, de Nederlands-Vlaamse adviesraad die in de nasleep van de slechte PIRLS-resultaten in 2016 werd opgericht. “Er gebeurt veel, en dat is goed”, zegt professor Kris Van den Branden, vicevoorzitter van de Taalraad. “Maar we moeten het beter op elkaar afstemmen. Vergelijk het met basketbal: op dit moment staan verschillende spelers samen op het veld die allemaal tegelijk naar de ring gooien. Daar botsen de ballen tegen elkaar waardoor ze niet in het net vallen. Wat we nodig hebben is samenspel.”

Ierland

Om tot dat samenspel te komen, moet iemand de leiding nemen. Dat ontbreekt nu, vindt de Taalraad. Van den Branden vergelijkt met Ierland. Na slechte resultaten zette dat land de schouders onder een groot plan om het taalonderwijs op te krikken. Met succes: de resultaten van leerlingen gingen er sinds de start van het plan in 2011 op vooruit.

“Een kleine cel functioneerde als regisseur”, zegt Van den Branden. “Ze vervulde vooral een ondersteunende rol. Zo gaf ze lerarenopleidingen de autonomie om samen te zitten en zelf te bepalen wat ze beter konden doen. Maar af en toe monitorde die cel ook, om te vragen: wat hebben jullie uit dat overleg gehaald en vooral, wat doen jullie nu? Die combinatie van ondersteuning en gezonde druk werkt. Je kunt zo ook veel beter bewaken dat mensen niet naast elkaar werken.”

De Taalraad geeft zelf de aanzet met een actieplan. “Centraal in dat verhaal staat de leraar: die moet het uiteindelijk doen”, zegt Van den Branden.

Taaltest voor leraren

Verdeeld over vier pijlers schuift de Taalraad vijftien acties naar voren, zoals een bindende taaltest voor studenten die aan de lerarenopleiding beginnen. Ook vindt de Taalraad dat de aanvangsbegeleiding die beginnende leraren nu verplicht krijgen te veel enkel op psychologische of administratieve begeleiding focust. Wat hem betreft moet in die aanvangsbegeleiding ook didactiek aan bod komen, de discipline die leraren leert hoe ze iets moeten onderwijzen zodat het blijft kleven bij leerlingen. Denk dan aan een oudere leerkracht die een beginnende collega onder de vleugels neemt en de kneepjes van het vak leert in de klas.

Er is nog veel werk voor de boeg, weet Van den Branden. “Als er niets gebeurt, mag je niet verwachten dat we binnen vijf tot tien jaar zomaar automatisch zullen verbeteren.” Of zoals de Taalraad het verwoordt in de samenvatting: “Het onderwijs Nederlands moet ingrijpend anders.”