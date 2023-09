Het leven wordt duurder, maar de dienstencheque niet: ‘Faillissementen zijn onvermijdelijk’

De helft van de dienstenchequebedrijven is vandaag verlieslatend, blijkt uit een analyse die de werkgeversorganisaties lieten uitvoeren door Graydon Creditsafe. De prijs van een dienstencheque is al jaren dezelfde, maar de kosten voor de werkgevers zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, zo zeggen ze.

Momenteel kost een dienstencheque al jarenlang 9 euro voor de gebruiker. Daarvan is 1,80 euro te recupereren via de belastingbrief, waardoor u maar 7,20 euro betaalt voor een uur poets- of strijkhulp. De Vlaamse overheid subsidieert daarbovenop nog 18 euro, de dienstenchequebedrijven ontvangen dus 27 euro per uur.

Ook de bedrijven die wel nog winst maken, zien hun marges slinken. De indirecte kosten, zoals de huur van de gebouwen en de lonen van het omkaderende personeel, zijn de voorbije jaren immers sterk gestegen. Het uitblijven van redelijke financiering gaat daarnaast ook ten koste van de huishoudhulpen zelf, die opleiding en omkadering afgebouwd zien.

In De ochtend op Radio 1 zegt Ann Cattelain, CEO van sectorfederatie Federgon, dat 1 euro rechtstreeks naar het loon van de huishoudhulp zou moeten gaan. “2 euro gaat bovendien onrechtstreeks naar de huishoudhulp, door te investeren in een betere loopbaan, zoals een betere toegang tot opleiding en coaching.” De laatste 2 euro moet de financiële reserves van de ondernemingen verbeteren.

De totale verhoging van de waarde van de dienstencheque met 5 euro zou de sector volgens de werkgevers een duurzaam toekomstperspectief geven voor de huishoudhulpen en klanten. De prijsverhoging zou deels bij de klant en deels bij de Vlaamse regering gelegd worden.

“Komen die extra middelen er niet, dan dreigen faillissementen en zal het systeem van de dienstencheque imploderen, met alle negatieve gevolgen van dien voor werkgevers, huishoudhulpen én gebruikers.”

Het voorstel stuit op protest bij de vakbond. Omdat sommige, grote commerciële bedrijven nog steeds winst maken, vindt Issam Benali van het socialistische ABVV dit “geen goed idee”.

Ook bij bevoegd minister van Werk Jo Brouns (cd&v) klinkt weinig animo om financieel bij te springen. Voor een verhoging van de subsidies is momenteel geen marge in de begroting van de regering, zegt een woordvoerder. “De afspraak is dat we dienstencheques deze legislatuur niet duurder maken”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. Wel moet volgens Brouns ook het schrappen van het fiscale voordeel op de dienstencheques bespreekbaar worden.