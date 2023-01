‘Het is tijd om toe te geven dat de Brexit niet werkt’: burgemeester van Londen Sadiq Khan doet oproep aan regering

“Na twee jaar van ontkenning moeten we nu de harde waarheid onder ogen zien: de Brexit werkt niet”, luidt het in de speech. De Brexit “heeft onze economie verzwakt, onze Unie gebroken en onze reputatie bezoedeld”, aldus Sadiq in de toespraak in Mansion House, zijn officiële residentie en het financiële hart van de hoofdstad en het land.

“De realiteit is dat de City”, het machtige financiële centrum van Londen, “hard wordt getroffen door het verlies van zaken en talent” aan andere Europese centra zoals Parijs en Amsterdam, aldus nog de Londense burgemeester. Bovendien verlieten zo'n 80.000 Europese arbeidsmigranten het Verenigd Koninkrijk, waar de horeca, de hotel- en de bouwsector nu de gevolgen van voelen. “Het aantal bedrijven in onze stad dat kampt met een tekort aan arbeidskrachten is gestegen tot 7 op de 10", klinkt het.

Toenadering tot Europese markt

Toch is niet alles verloren, meent Khan. Een deel van de door de Brexit berokkende schade valt nog terug te draaien als er iets soepeler wordt omgegaan met de handelsregels met Europa. “We hebben meer afstemming met onze Europese buren nodig - een verandering in deze extreme, harde Brexit”, waaronder “een pragmatisch debat over de voordelen van deelname aan de douane-unie en de interne markt”, zegt hij. Daarmee gaat Khan wel in tegen zijn partijleider en oppositieleider Keir Starmer, die van een herintrede in de Europese markt niet wil weten.

De steun voor de Brexit is nog nooit zo laag geweest aan de overkant van het Kanaal: minder dan een derde van de Britten gelooft dat het de juiste beslissing was, volgens een peiling in november van het instituut YouGov.