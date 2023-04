Het is officieel: tv-serie over Harry Potter in de maak

Warner Bros wil dat Rowling zich aansluit als producer bij het project. De schrijfster controleert de franchise en heeft zeggenschap over alles wat ermee te maken heeft. De gesprekken met Rowling zijn dan ook volop aan de gang. Zodra ze aan boord komt, gaat de reeks - die zich in de beginfase bevindt - op zoek naar een schrijver. Er zijn in het verleden al enkele gesprekken geweest met scenaristen. Het idee achter de tv-serie is dat elk seizoen de focus legt op één boek van de Harry Potter-reeks, die uit zeven romans bestaat. De reeks over Harry Potter zou te zien zijn op de streamingdienst HBO Max.

HBO Max en Warner Bros zijn al enkele jaren het idee van een potentiële Harry Potter-serie aan het verkennen. Warner Bros Discovery-baas David Zaslav liet eerder al weten dat hij fan is van het idee. “Het is al veel te lang geleden sinds we een Harry Potter-film maakten. We zouden er nog kunnen maken als J.K. Rowling wil meewerken”, vertelde hij vorig jaar aan Variety. Toch zou er even twijfel geweest zijn over het uitwerken van een potentiële film of serie. En dat had alles te maken met de transfobe uitspraken van de Harry Potter-schrijfster. Volgens velen zouden die invloed kunnen hebben op het succes van een mogelijk vervolg. Daniel Radcliffe, de acteur die Harry Potter speelde, benadrukte al meermaals dat de cast van de populaire franchise niet achter haar mening staat.

Fortuin

Dat Warner Bros wil inzetten op de Harry Potter-franchise is niet verwonderlijk. The Deathly Hallows Part 2, de laatste film van de reeks, werd uitgebracht in 2011. De prent bracht wereldwijd meer dan één miljard euro op. Daarbovenop stond de film vier weken op nummer één in de Britse box office. In totaal verschenen er maar liefst acht delen van Harry Potter. Dat is goed voor een fortuin van 6,9 miljard euro.