► ‘Het is een zwart meisje!’: beelden van kinderen die ontroerd reageren op trailer ‘The Little Mermaid’ gaan viraal

Bekijk: kinderen reageren op eerste trailer van ‘The Little Mermaid’

In de nieuwste versie van de Disney-klassieker The Little Mermaid wordt Ariel gespeeld door Halle Bailey (22), een zwarte actrice die eerder ook meespeelde in tv-reeks Grown-ish. Op de D23-beurs gaf de entertainmentreus voor het eerst een trailer vrij van de langverwachte film. En dat zorgt nu in heel wat huishoudens voor emotionele beelden. Op verschillende sociale media, maar vooral via TikTok, gaan er sindsdien beelden viraal van kinderen die zichzelf plots herkennen in de iconische Disney-prinses. ‘Mama, ze is zwart!’ en ‘ze lijkt op mij’, klinkt het in talloze video’s.

Hoofdrolspeelster Bailey reageerde via Twitter ook al op de trailer en de bijhorende reactievideo’s: “Mensen sturen me al het hele weekend dit soort reacties en ik ben echt overweldigd. Dit betekent immens veel voor mij.”

De hoopvolle reacties van de jonge kinderen staan in schril contrast met de kritiek die de film kreeg zodra bekendraakte dat Bailey in de huid van Ariel zou kruipen. De onderwaterprinses is immers gebaseerd op een sprookje van de Deense auteur Hans Christian Andersen, en volgens sommige online critici hoort het niet dat een anders witte, roodharige zeemeermin plots gespeeld wordt door een zwarte actrice.