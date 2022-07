‘Het is een catastrofe’: brand bij historische stadscampus Universiteit Antwerpen raakt moeilijk onder controle

Bekijk: hevige brand bij stadscampus UAntwerpen

In Antwerpen is de dakbrand aan een gebouw van de stadscampus van de Universiteit Antwerpen omstreeks 17.15 uur nog steeds niet onder controle. De rook is zichtbaar en merkbaar in grote delen van de binnenstad. Er is momenteel één slachtoffer, een dakwerker die met brandwonden naar het ziekenhuis is gebracht. De brandweer vraagt iedereen uit de rook te blijven en bij hinder ramen en deuren te sluiten. Een Be-Alert werd hiervoor reeds naar de omgeving verstuurd.

De Antwerpse brandweer is massaal aanwezig en verwacht dat het blussen nog enkele uren zal duren. Er is intussen ook versterking van omliggende zones. Drie verschillende brandweerzones (Antwerpen, Rand en Rivierenland) hebben momenteel in totaal 20 brandweerwagens rond de stadscampus staan. Later op de avond komen de brandweerzones Kempen, Taxandria en Waasland ook nog bijstand verlenen en aflossen.

De omgeving van de stadscampus in de Prinsstraat blijft intussen afgesloten. “Mensen die in de perimeter wonen, blijven best gewoon binnen”, stelt de brandweer. “Want zodra men de veiligheidszone verlaat, kan men er niet meer terug in. De politie hanteert het principe van in is in, out is out.”

Over de omvang van de schade is intussen nog niets bekend. Die zal allicht pas na de bluswerken duidelijk worden.

Historische binnentuin ‘Hof van Liere’

“De brand is uitgebroken in de historische binnentuin ‘Hof van Liere’”, vertelt woordvoerder van de UA Peter De Meyer. “Daar zijn al enkele maanden dakwerken aan de gang. Het is een historisch pand dat speciale werkzaamheden vergt om de dakpannen te vervangen en daar is iets misgelopen, waardoor er brand is uitgebroken. Het deel van het gebouw dat nu in brand staat heeft een grote historische waarde. Het oudste deel van het gebouw dateert uit de zeventiende eeuw. Er hebben daar al verschillende generaties studenten les gevolgd en nu wordt het vooral gebruikt voor kantoren van onderzoekers.”

De brand brak uit in een van de gebouwen van de Universiteit Antwerpen. Beeld Tessa Kraan

Rector Herman Van Goethem is aangekomen en reageert op de gebeurtenissen: “Het dak van de noordelijke vleugel staat volledig in brand. Ondertussen zakt de brand naar beneden. De brandweer probeert de brand te beperken tot die vleugel om de westelijke vleugel met de gaanderijen en de bibliotheek te vrijwaren. Omwille van de veiligheid mogen we niet meer binnen in de bibliotheek om materiaal in veiligheid te stellen. Het is een catastrofe.”

Bekijk meer beelden van de hevige brand

Brand in gebouw van UA. Beeld Tessa Kraan

Beeld Tessa Kraan

Beeld Tessa Kraan