Het hanengevecht tussen De Wever en Vaneeckhout was vooral een gemakzuchtige zet

Aan Play Zuid op de Vlaamse Kaai in Antwerpen was het handengewring en het zelfgenoegzame gegniffel de voorbij week wellicht niet van de lucht. De tafel van vier had namelijk een vette kluif tussen de tanden en dat beseften de makers van dit keuvelprogramma maar al te goed. Op GoPlay werd de komst van Bart De Wever na de show haast likkebaardend uitgesmeerd in afzonderlijk te bekijken fragmenten. Dat de Antwerpse burgemeester Play4 had gekozen voor een debat over de kernuitstap met Jeremie Vaneeckhout, covoorzitter van Groen, zal bij de zender highfivend zijn gevierd.

“Eat that, Schols!” klonk het misschien ginnegappend op de afterworkdrink. Daarna banjerde de polonaise wellicht de studio uit richting Hopper, nachtclub, darkroom of partouze – weten wij veel waar tv-makers tegenwoordig hun gewonnen veldslagen verzilveren. “Suck it up, Annelies!”, zou er mogelijks zijn gescandeerd. Of misschien zelfs “Die-kan-De Vadder-op-zijn-buik-schrijveuh! Buik-schrijveuh! Buik-schrijveuh!”.

Was het een goed debat? Geen moment. ’t Was vooral een gemakzuchtige zet van een opportunistische redactie. Je plaatst toch ook niet pakweg Jean-Marie Dedecker en Marc Van Ranst tegenover elkaar voor een pittige discussie over de coronamaatregelen? Of wacht. Was dat een koortsdroom? Een hallucinatie na dat plakje spacecake aan de Amsterdamse Herengracht? Excuses, sommige afleveringen van Terzake heeft bovengetekende in die mate uit zijn hersenpan gebannen dat ze voorgoed uit zijn geheugen zijn verdwenen. Godzijdank.

Haantjes

Terug naar De tafel van vier. Het was wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel die oogrollend de in hun ideologie verstrikte belhamels kort de les spelde met een bits “ruziemaken in plaats van beleid voeren!”, wat haar weinig verwonderlijk een applausje opleverde. Ze klonk populistischer dan ze het wellicht zelf had bedoeld, maar zelfs wij – murwgebeukt door een zware werkweek én het loze geklepper van twee zichzelf sufprofilerende politici – vonden haar gefrustreerde kreet een prima samenvatting.

Gek genoeg was het zinloze hanengevecht waarvoor men aan Reyers- en andere Medialanen zonder twijfel jaloers zat te knarsetanden zo’n beetje het hoogtepunt van een weekje De tafel van vier. Wat restte? Gemekker over het weer, huiveren bij verkeersslachtoffers, wat goeie ouwe paranoia rond gehackte gsm’s, een royaltywatcher, een superfan van Taylor Swift en een modeontwerpster voor BV’s die het langs de neus weg over haar “vrienden in Dubai” had. Je reinste opium voor Blik-lezers.

Voorgenoemd doelpubliek indachtig liet de onnavolgbare gastheer Gert Verhulst zich op tijd en stond ontvallen dat hij deze of gene uitleg “toch allemaal wel wat ingewikkeld” vond. Gelukkig boden de steekkaarten van zijn redactie soelaas. Polonaise!

Van maandag tot donderdag op Play4.