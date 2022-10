‘Het ergste moet nog komen’: IMF ziet sombere toekomst voor wereldeconomie

Het IMF publiceert ieder jaar een vooruitblik op de groei van de wereldeconomie. De voorspelling voor 2023 is de laagste sinds 2001, met uitzondering van de jaren tijdens de coronacrisis en de nasleep van de globale financiële crisis.

De groep van de wereldeconomie zal dalen van 3,2 procent dit jaar tot 2,7 procent in 2023, voorspelt het Fonds. Als redenen daarvoor haalt het Fonds het zero-covid-beleid in China aan, net zoals de kwetsbare huizenmarkt, de nood aan renteverhoging om de inflatie te beheersen en de stijgende voedsel- en energieprijzen aan na de invasie van Rusland in Oekraïne.

Voor de Belgische economie verwacht het IMF dit jaar iets meer groei in België dan eerder gedacht: 2,4 procent, tegenover 2,1 procent in april. Maar volgend jaar zou een flinke vertraging volgen tot 0,4 procent, terwijl de organisatie in april nog 1,4 procent voorspelde.

Daarmee is het IMF pessimistischer dan de Nationale Bank, die in haar laatste prognose uitging van 1,5 procent bbp-groei in 2023. Die prognose dateert wel al van juni.

In de eurozone zou de groei in 2023 maar 0,5 procent bedragen. Voor Duitsland, de grootste economie van de eurozone, voorspelt het IMF dat de economie volgend jaar met 0,3 procent zal krimpen.

“Kort gezegd, het ergst moet nog komen. Voor veel mensen zal 2023 aanvoelen als een recessie”, zegt IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas. Een recessie is het geval wanneer de economische groei twee kwartalen op rij krimpt. “We zitten nog niet in een crisis, maar het ziet er echt niet goed uit”, zegt hij aan de Financial Times. Daaraan voegt hij toe dat 2023 het “donkerste uur” voor de wereldeconomie zou zijn.

Inflatie

Ook de inflatie is nog niet bedwongen. Het IMF voorspelt dat die in de geavanceerde economieën dit jaar 7,2 procent zal bedragen en volgend jaar 4,4 procent. Dat is meer dan 1 procentpunt hoger dan zijn eerdere prognoses van april voor 2023. In opkomende en ontwikkelende economieën zal de inflatie dit jaar nog pieken tot bijna 10 procent per jaar, om volgend jaar tot 9,1 procent te matigen.

“De centrale banken staan hier in de frontlinie”, zegt Gourinchas nog. “Dat is hun taak, dat is hun mandaat en hun hele reputatie staat op het spel. Hij waarschuwt dat de monetaire autoriteiten “op koers moeten blijven” in plaats van de fouten van de jaren zeventig te herhalen, toen monetaire beleidsmakers de rente niet durfden te blijven verhogen wanneer economieën vertraagden of vastliepen.