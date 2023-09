Het blijft zonnig en warm: temperaturen tot 30 graden

Het is woensdag opnieuw zonnig en warm. De temperaturen schommelen tussen 25 en lokaal 31 graden. De wind is zwak.

Woensdagnacht blijft het rustig en helder. De minima liggen meestal tussen 12 en 17 graden. De wind blijft op de meeste plaatsen zwak, maar op de Ardense hoogten waait hij matig.

Donderdag krijgen we opnieuw stralend weer. De temperatuur klimt tot rond 24 graden in de Hoge Venen, tot rond 27 graden aan zee en tot 29 graden in het centrum. De wind waait overwegend zwak. In de Ardennen en aan zee waait hij meestal matig.

Ook vrijdag wordt het zonnig en warm, met temperaturen tussen 24 en 29 graden. De wind waait zwak of wordt soms veranderlijk.

Tijdens het weekend blijft het zonnige, zomerse weer aanhouden met ‘s ochtend eventueel eerst wat ochtendgrijs. We krijgen daarbij opnieuw temperaturen tussen 24 en 29 graden en lokaal is misschien wel 30 graden mogelijk. Er is weinig wind.