‘Het blijft historisch, maar nu is het vooral balen’: geen Europese beker voor Roeselare na verlies tegen Modena

“Het moeilijkste moet nog gebeuren”, liet Roeselare-coach Steven Vanmedegael vooraf horen. “Ik hoop dat we de golden set kunnen vermijden, maar het biedt wel een vorm van rust dat er nog een vangnet is, mocht het tijdens de match foutlopen.”

En het liep fout. Roeselare toonde zich een tikkeltje minder scherp dan in de heenmatch. Maar bleef wel overeind onder de toenemende druk van vooral Stankovic en Lagumdzija, met 2m11 de ‘reus’ op het terrein. Roeselare kreeg de zaal opgehitst met de krachttoeren van Kukartsev, de Argentijnse hoofdaanvaller op toerental. In zoverre dat Roeselare winst in de openingsset voor het grijpen had. Constant op achtervolgen aangewezen (17-21), maar in het slot plots op voorsprong. Twee setballen na 24-23 bleven evenwel onbenut.

Dan maar rechtkrabbelen in set twee, moet Roeselare gedacht hebben. Lukte ook net niet. De Belgische kampioen werd nooit weggespeeld, maar miste wel de efficiëntie die nodig is om deze Italiaanse topclub in ‘money time’ te verrassen. Ook in set drie toonde de thuisploeg zich de evenknie, tot 23-24. Modena had de noodzakelijke 0-3 op zak.

En dus werd een golden set tot 15 punten toch beslissend. Roeselare voelt zich doorgaans als een vis in zuiver water bij een golden set. Het schakelde op die manier Maaseik uit in de halve finales van de Beker van België en ook Piacenza stuitte in een golden set op een koelbloediger Roeselare.

Maar nu lukte het dus niet. De ontgoocheling en treurnis om de gemiste kans was enorm.

Matthijs Verhanneman. Beeld BELGA

‘Modena verdient het’

“Het was close, maar we waren niet goed genoeg vandaag”, was Roeselare-coach Steven Vanmedegael na afloop eerlijk bij Sporza. “Zij verdienen het. Onze receptie was niet goed genoeg. Daar maakten ze het verschil. In die eerste set waren we er dicht bij. Maar in dit soort wedstrijden moet je echt top zijn. We waren goed in de aanval, maar receptioneel kwamen we te veel in de problemen. Als je in dit soort wedstrijden kans wil maken, moet je in elk opzicht top zijn. Of ik trots ben? Dat zal later moeten komen. Ik baal op dit moment. Deze nederlaag zal een zware dobber zijn richting de rest van het seizoen. Nu gaat onze volle focus naar het kampioenschap, waar we de titel nog kunnen pakken.”

Ook bij Matthijs Verhanneman overheerst de ontgoocheling. “We zijn er een paar keer dichtbij geweest”, klinkt het bij Sporza. “Anderzijds mogen we trots zijn op vanavond. We hebben goed gespeeld, maar zijn op een betere ploeg gebotst. Tot het einde ben ik erin blijven geloven. We hebben de hele wedstrijd mooie dingen laten zien, we zijn blijven vechten. We hebben ook veel respons gehad op wat we verwezenlijkt hebben. Het blijft historisch, maar vandaag is het toch de ontgoocheling die overheerst.”