‘Het besef dat we het op elk niveau beter samen doen dan alleen’: wensen van onze lezers voor 2023

Afstappen van dorpsmentaliteit

Voor mezelf hoop ik dat de kanker in mijn lichaam verder onder controle kan gehouden worden. Voor België hoop ik dat de inwoners inzien dat ze in een mondiale wereld leven en moeten afstappen van hun dorpsmentaliteit. Voor de wereld hoop ik op minder polarisatie. Dat mensen meer begrip tonen en openstaan voor elkaars mening.

Frank (53) uit Oudegem

Kracht van Iraanse vrouwen

In 2022 zagen we de kracht van de Iraanse vrouwen. Deze kracht mag zich verspreiden naar alle vrouwen over heel de wereld. Vrouw, leven, vrijheid!

Ava (33) uit Grimbergen

Meer ‘samen’

Het besef dat we het op elk niveau beter samen doen dan alleen, in alle betekenissen die je daaraan kunt geven. En dus dat het extreme individualisme dat het neoliberalisme voortbracht eindelijk over zijn piek heen is, zodat er weer wat meer “samen” kan gebeuren.

Marieke (61) uit Leuven

Zinvollere omgang met gepensioneerden

Een zinvollere omgang met gepensioneerden en mindervaliden. Laat ons nog iets zinvol doen, werken en in het leven staan. Minder extreemrechtse kiezers: al bij al leven veel van die mensen uiterst geprivilegieerd. We moeten onze privileges delen, niets aan te doen. Oekraïne en onze planeet: winst. Geen bommen, geen fossiele brandstoffen en nog minder fossiele leiders.

Serge (65) uit Korbeek-Lo

Minder gelatenheid voor de jeugd

Voor mezelf wens ik dat ik aantrek wat goed voor me is. Voor de samenleving meer mededogen en vaker een lief woord voor een onbekende. Wanneer zijn mensen gestopt met elkaar te groeten? Meer zijn, minder doen en kopen. Voor de jeugd: minder gelatenheid en meer levensvreugde. Voor de wereld: betaalbare warmte en gezond eten zijn basisbehoeften waaraan voldaan moet worden. Elk land moet de soevereiniteit van zijn buren respecteren. Geen enkele machthebber mag zo veel macht hebben dat hij over leven en dood kan beslissen.

Nele (43) uit Gent

Verbouwing

Dat mijn verbouwing klaar zal zijn. België wens ik een overheid toe die bewuster en verstandiger omgaat met het geld dat ze heeft. Voor de wereld hoop ik op een snelle afronding van de oorlog in Oekraïne.

Pieter (38) uit Dikkelvenne

Meer waardering voor de zorg

Ik wens iedereen gemoedsrust, veel vriendelijkheid en verdraagzaamheid. Voor mezelf hoop ik dat ik gezond mag blijven. Voor ons land wens ik dat politici het algemeen belang boven dat van de partij stellen. Politici moeten de zorg meer waarderen door te luisteren naar wat zij nodig hebben om te kunnen blijven functioneren, niet allen financieel maar ook mentaal. Zij zijn helden in nood. Voor de wereld wens ik dat de oorlog stopt en dat redelijkheid en respect voor elkaars eigenheid zegeviert. Dat men klimaat en migratie over de grenzen heen gaat aanpakken als hoofdprioriteit. Dat vrouwen in Afghanistan opnieuw mensenrechten krijgen en het heft in handen kunnen nemen om voor zichzelf en hun geliefden te kunnen opkomen en zorgen.

Leen (64) uit Roeselare

Open hart en open geest

Mijn hoop is dat we in 2023 inzien dat het leven veel leuker is als we niet wegkijken van ontbering. Het leven is pas iets waard als je kiest voor het moeilijke. Weg van comfort en het bekende, met open hart en met open geest. Met nieuwsgierigheid naar dat wat het verste van je bed ligt. Elke dag opnieuw bewust kiezen voor ongemak: ongemakkelijke waarheden, ongemakkelijke situaties en ongemakkelijke traagheid. Dan word je pas echt wijs, dankbaar en gelukkig. Dan pas kunnen we beginnen te werken aan een betere en rechtvaardigere wereld.

Arne (28) Antwerpen