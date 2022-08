Hersendode Britse jongen Archie Battersbee (12) overleden

“Archie was zo een mooie jongen, hij heeft tot het bittere eind gevochten. Ik ben zo trots om zijn moeder te zijn”, aldus Holly Dance aan verslaggevers bij de ingang van het ziekenhuis. “De behandeling werd stopgezet om 10 uur (11 uur Belgische tijd). Zijn parameters bleven nog een tijdlang stabiel, totdat de beademing twee uur later werd stopgezet. Er was niets waardigs aan het toekijken hoe een familielid stikt. We hopen dat geen enkele familie hoeft mee te maken wat wij hebben moeten meemaken. Het is barbaars.”

Archies moeder, Holly Dance. Beeld AP

Nadat de ouders van het kind onder meer via het Hooggerechtshof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vruchteloos hadden geprobeerd tegen te houden dat de artsen de behandeling zouden stopzetten, hadden ze donderdag bij het High Court aangeklopt om te verkrijgen dat het kind naar een palliatieve instelling zou worden gebracht. Daar zou de jongen “waardig” kunnen sterven, in de private familiale sfeer, zo zei de moeder.

Artsen hadden gewaarschuwd dat een transfer van de jongen een “aanzienlijk risico” vormt. Daarin is de rechter meegegaan. Ze zei dat een overbrenging niet in het belang van het kind is en dat het in het ziekenhuis zou moeten zijn wanneer de behandeling stopt. De ouders van Archie probeerden ook nog tegen die uitspraak in beroep te gaan, maar dat werd afgewezen. Archie’s moeder legde zich vrijdagavond neer bij de beslissing en liet verstaan “dat ze alles gedaan had wat ze haar jongen beloofd had”.

Archie lag sinds april in een coma. Zijn moeder trof de jongen bewusteloos aan in zijn kamer. Vermoedelijk deed hij mee aan een online challenge, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken. Het kind is nooit meer bijgekomen.