Herovering Lyman lijkt definitief: Russische troepen trekken zich terug

Rusland heeft zijn troepen teruggetrokken vanwege “de dreiging van een omsingeling”, zegt het Russische ministerie van Defensie tegen staatspersbureau RIA. Daarmee lijkt Lyman te zijn heroverd door Oekraïne.

Volgens de Oekraïense regering zijn de Oekraïense troepen aanwezig in de stad. “We zijn al in Lyman, maar er zijn gevechten”, zei een legerwoordvoerder eerder vanmiddag. De stafchef van president Zelensky verspreidde een filmpje waarop twee Oekraïense soldaten de vlag op het welkomstbord van Lyman bevestigen.

Eerder vandaag kondigde het Oekraïense leger de omsingeling van de stad aan. Hoeveel Russische troepen zich nog in Lyman bevonden, was niet helemaal duidelijk. Eerst werd melding gemaakt van zowat 5.000 soldaten, maar het aantal omsingelde troepen kon lager zijn door slachtoffers en Russische soldaten die probeerden de plaats te ontvluchten, zei een Oekraïense legerwoordvoerder.

Serhi Hajdaj, de gouverneur van de naburige Oekraïense regio Loehansk, zei eerder vandaag al dat “de bezetters de mogelijkheid aan hun oversten hebben gevraagd om er weg te geraken. Ze hebben nu drie opties: of ze breken uit, of ze graven zich in. Of ze sterven allemaal samen”, klonk het.

De bevrijding van Lyman betekent een grote nederlaag voor Russisch president Vladimir Poetin. De stad is een belangrijk spoorknooppunt en vormt de inzet van nieuwe gevechten sinds de Oekraïners Russische troepen in de nabijgelegen regio Charkov wisten te verslaan. Door de militaire successen van Oekraïne raakte het Russisch leger in een zeer benarde situatie in Lyman.