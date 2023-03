Herman De Croo stort pensioenbonus van 210.000 euro terug aan Kamer (en dus niet aan Stichting tegen Kanker)

Kort nadat het bestaan van de bonus naar buiten kwam, had De Croo aangekondigd het geld aan Stichting tegen Kanker te zullen schenken. Maar de voormalige Kamervoorzitter kwam daarop terug toen het federaal parlement vorige week bekend maakte de vergoedingen terug te zullen vorderen. Uit juridisch advies was immers gebleken dat het systeem op illegale manier ontstaan was.

Onduidelijk was of het geld ook effectief teruggevorderd kon worden. Mogelijk was het daarvoor te laat. Maar De Croo wacht niet op verduidelijking. Hij stort maandag het volledige bedrag terug, schrijft hij in een brief aan huidig Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS). Opvallend: De Croo stort het hele brutobedrag terug, ook al heeft hij daar zelf belastingen op betaald.

“De politiek beleeft woelige tijden en ik wens hierbij een voorbeeld te stellen, dit om te vermijden dat mijn reputatie verder besmeurd wordt voor iets waarop ik mij niet kan verdedigen omdat ik er geen deel aan heb”, klinkt het in de brief. De Croo benadrukt dat deze beslissing niet als een vorm van schuldbekentenis gezien moet worden. En, voegt hij fijntjes toe: “Ik laat u ook opmerken dat bij mijn eedaflegging in het Vlaams Parlement ik verzaakte aan de normale uittredingsvergoeding.”

In totaal kregen vijf oud-Kamervoorzitters de gecontesteerde vergoeding, voor een totaalbedrag van bijna 1,3 miljoen euro. Ook een rist hoge ambtenaren van het federaal parlement ontvingen de bonus.