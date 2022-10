Herfstgolf trekt verder aan: aantal Covid-19 besmettingen blijft stijgen

Tussen 27 september en 3 oktober werden dagelijks gemiddeld 2.945 coronabesmettingen geregistreerd, een stijging met 19 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen. Per dag werden gemiddeld zo’n 12.800 tests afgenomen. Daarvan was 23 procent positief. In diezelfde periode stierven dagelijks 4,6 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat is 10 procent meer dan tijdens de voorgaande periode. Tussen 30 september en 7 oktober werden per dag gemiddeld 104 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een toename met 24 procent op weekbasis.

Er liggen momenteel 1.427 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, een stijging met 32 procent tegenover een week eerder. Daarvan liggen 74 mensen op een afdeling intensieve zorg (+45 procent).