Henry Cavill moet dan toch Superman-cape overdragen: ‘Niet makkelijk’

De acteur laat weten dat hij een gesprek had met regisseur James Gunn en producer Peter Safran, die recent het roer overnamen van de DC-superheldenfilms. Cavill vindt het “niet makkelijk” om het slechte nieuws te delen, vooral omdat hij eerder nog zijn terugkeer als de superheld had aangekondigd. “Maar dat is het leven.”

Cavill schrijft nog dat Gunn en Safran “een universum hebben om op te bouwen”. Hij wenst hen en de rest van de crew “heel veel succes”. Aan zijn fans zegt hij dat er “even gebaald” mag worden, maar dat ze vooral moeten onthouden dat Superman er nog steeds is.

De superheldenfilms van DC Studios, die onder de paraplu van filmstudio Warner Bros. zitten, kunnen momenteel maar moeilijk opboksen tegen het commerciële succes van Disney-evenknie Marvel Studios, ondanks een gelijkaardige schat aan bronmateriaal uit de comics. Gunn en Safran moeten daar verandering in brengen.

De acteur maakte in oktober in een video op Instagram bekend het blauw-rode pak weer aan te trekken. “Ik wilde tot na het weekend wachten om dit te posten, omdat ik jullie de kans wilde geven om allemaal Black Adam te kijken”, zei hij destijds. In die film is Cavill even als de held Superman te zien. “Maar nu velen van jullie dat gedaan hebben, wilde ik het officieel maken: ik ben terug als Superman.”

Cavill was in 2013 voor het eerst te zien als Superman in de film Man of Steel. Eind oktober kondigde hij ook nog aan dat hij de hoofdrol in Netflix-reeks The Witcher vanaf het vierde seizoen overdraagt aan Liam Hemsworth.