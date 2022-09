Helft van de sportclubs in financiële moeilijkheden door stijgende energieprijzen

De energiecrisis treft ook de sportsector hard. Minder lang douchen, de jongste jeugdspelertjes vroeger laten trainen en de lichten zoveel mogelijk doven: het is een kleine greep uit de maatregelen die de sportclubs nu al nemen om hun energieverbruik te beperken. Om te achterhalen hoe hard de energiecrisis weegt op de sportsector, heeft de Vlaamse Sport­federatie meer dan 750 amateurclubs in verschillende sportdisciplines bevraagd.

Het blijkt dat de helft van de sportclubs vandaag financiële problemen heeft: 17 procent maakt structureel verlies en 30 procent spreekt momenteel zijn laatste financiële reserves aan. Van de overige clubs geeft 35 procent aan dat hij nog net het hoofd boven water kan houden.

Ook de lidgelden verhogen is finaal onvermijdelijk: 7 procent van de clubs heeft dat al gedaan. Een seizoen sporten in die clubs is gemiddeld 18 procent duurder geworden dan vorig jaar. Ongeveer 35 procent van de clubs zoekt bovendien naar andere bronnen van inkomsten, zoals extra sponsoring, bijkomende subsidiëring of wil een geldactiviteit, zoals een eetfestijn, organiseren.

De Vlaamse Sportfederatie stipt ook aan dat het totale jaarlijkse energieverbruik bij veel clubs nog een blinde vlek is. De federatie vraagt daarom dat sportclubs makkelijker toegang kunnen krijgen tot gratis energiescans en dat overheden helpen bij de nodige energiebesparende investeringen in sportinfrastructuur.