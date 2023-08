Helft lessen in lager onderwijs voortaan voor Nederlands en wiskunde

Nu de zomervakantie voorbij is, moeten niet alleen leerlingen weer aan het werk. Amper drie maanden nadat de minimumdoelen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs afgeklopt zijn, schuiven experts, leerkrachten en de onderwijskoepels vanaf september opnieuw samen aan tafel. Ditmaal om te bepalen wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van de eerste graad secundair onderwijs, alsook om de hele oefening voor het basisonderwijs te herhalen. Vooral dat laatste belooft een heus karwei te worden, want de huidige eindtermen dateren nog van 1997.

Opvallend: voor het eerst ligt op voorhand vast hoeveel aandacht er in de minimumdoelen naar bepaalde vaardigheden moet gaan. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) sprak met de onderwijsverstrekkers af om in het basisonderwijs minstens de helft van de lestijd te besteden aan Nederlands en wiskunde. De Vlaamse regering keurde dat akkoord goed op de laatste ministerraad voor het zomerreces.

“Om de onderwijskwaliteit op te krikken, moeten we ingrijpen aan de basis: in het basisonderwijs”, aldus Weyts. “Inhoudelijk ligt de focus op Nederlands en wiskunde, want dit zijn de basisvaardigheden - de vakken die alle andere vakken mogelijk maken.”

Sommige experts vragen al een tijd meer aandacht voor basisvaardigheden en kennis in de klas. Die moeten helpen de neergang van Vlaamse leerlingen in internationaal vergelijkend onderzoek te counteren. “Maar ik vraag me af of meer tijd - als dat al het geval is - echt de oplossing is”, zegt professor wiskunde Ann Dooms (VUB). “Veel zal ervan afhangen of die extra tijd op een didactisch kwaliteitsvolle manier wordt ingevuld. Het handboekmateriaal dat men nu gebruikt, is bijvoorbeeld vaak niet van goede kwaliteit.”

De vraag is ook ten koste van welke andere vakken dit zal gaan. Minister Weyts zegt in een interview in deze krant dat het niet zijn bedoeling is om vakken als wereldoriëntatie of geschiedenis uit het lessenrooster te weren. Wel wil hij ze “taliger” maken, door bijvoorbeeld ook bij een aardrijkskundige tekst aandacht te hebben voor begrijpend lezen. Maar hoe dit precies vorm zal krijgen, ligt in handen van de experts die de minimumdoelen ontwikkelen. De timing is in ieder geval ambitieus. Tegen september 2025 zouden de nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs ingang moeten vinden.

Tegelijk komen er ook in het kleuteronderwijs voor het eerst minimumdoelen voor Nederlands. Die moeten kinderen tegen het einde van de derde kleuterklas behalen. “De ambitie om weer kennis te stimuleren in de kleuterklas, vind ik heel positief”, zegt expert kleuteronderwijs Hilde Rabaut. “Maar ik denk niet dat dat lukt door eindtermen op te leggen. Als we eens met zijn allen weer duidelijk zouden zeggen wat werkt in de kleuterklas en op die manier les zouden geven, bereiken we volgens mij meer.”