Helft Belgische darmkankers laattijdig ontdekt: ‘Doe. De. Test!’

De overlevingskans bij een diagnose darmkanker in een vergevorderd stadium is namelijk beduidend minder: tot slechts 15 procent, zegt de vzw Stop Darmkanker dinsdag in een persbericht. In een vroeg stadium ligt de kans op genezing echter op 90 procent.

Daarom roept Stop Darmkanker in maart, de internationale darmkankermaand, op om de gratis darmkankertest van de overheid te gebruiken. Maar net daar wringt het schoentje, luidt het: slechts 47,5 procent van de Vlamingen benut de test. In Wallonië en Brussel is dat amper 20 procent.

Wanneer de test darmkanker registreert, is dat in Vlaanderen in 85 procent van de gevallen in een vroeg stadium. Zonder test wordt de kanker in 50 procent van de gevallen pas in een gevorderd stadium ontdekt. Dat resulteert in België jaarlijks in 3.000 overlijdens, of negen per dag.

“Te vaak horen we nog dat patiënten de test niet deden omdat ze niet wisten dat het zo belangrijk was. Ik kan het dus niet genoeg herhalen: als je die gratis test in je bus krijgt: Doe. De. Test!”, beklemtoont dokter Luc Colemont, maag- en darmspecialist en directeur bij vzw Stop Darmkanker. “Het is - letterlijk - poepsimpel.”