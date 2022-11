Helemaal verbaasd was ik niet door de angstcultuur bij ‘De wereld draait door’

Beste lezer,

Het was mijn eerste artikeltje ooit voor de krant, een andere dan deze. Pas begonnen, op m’n eerste werkdag, moest ik een petieterig stukje schrijven over het ondertussen ter ziele gegane P-Magazine. Weinig opzienbarends, maar de hoofdredacteur vond het nodig om meteen maar even de toon te zetten. Dus nam hij de moeite om in zijn dagelijkse evaluatiemail naar de ganse redactie dat stukje te vermelden en door te lichten. Niet kritisch genoeg. Welkom op de redactie. Weg zelfvertrouwen ook.

Het is een stijl van leidinggeven die vandaag niet meer zou pakken, denk ik - we spreken van bijna twintig jaar geleden. Maar ik heb het genoeg meegemaakt doorheen al die jaren: een hoofdredacteur die een boek op je bureau komt smijten en je uitkaffert omdat je er nog niets mee gedaan hebt. Een baas die je op een volle ochtendvergadering met de grond gelijk maakt omdat je een bepaald onderwerp te klein hebt aangepakt. Andere chefs die je liefst door de telefoon zouden sleuren of continu benadrukken dat er niet hard genoeg gewerkt wordt. Alsof we een bende luieriken zijn. Voorbeelden genoeg.

Helemaal verbaasd was ik ook niet toen ik afgelopen weekend het indrukwekkende stuk in de Volkskrant las over Matthijs Van Nieuwkerk en de angstcultuur bij De wereld draait door. Achter de schone schijn schuilt wel vaker een minder fraaie werkelijkheid. Een goede zaak dus dat dit aangeklaagd wordt, ook al is het pas jaren later. Dat het nu toch vaker gebeurt, hebben we mee te danken aan die twee hardnekkige journalistes van The New York Times die maandenlang hun tanden zetten in de zaak-Weinstein. Bedreigingen en intimidatie hielden hen niet tegen. Weinstein viel keihard van zijn sokkel, en sindsdien is er al veel veranderd. Gelukkig maar, al zijn we er nog lang niet.

