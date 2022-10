‘Heel gevoelige informatie’: geheime overheidsdocumenten over China en Iran bij Trump in beslag genomen

De FBI doorzocht begin augustus het landgoed van Trump in Mar-a-Lago in Florida. Volgens de meest recente informatie werden daarbij meer dan 11.000 documenten in beslag genomen, waaronder een honderdtal documenten met vertrouwelijke informatie.

De huiszoeking kwam er in het kader van een geschil tussen Trump en de Nationale Archieven. De dienst vroeg al maanden aan de voormalige president om papieren van tijdens zijn ambtsperiode te overhandigen. Dat moet elke president doen.

‘Heel gevoelige’ informatie

Volgens The Washington Post stond in sommige documenten die bij de huiszoeking werden teruggevonden bij Trump onder meer “heel gevoelige” informatie over Iran en China. Dat meldt de krant onder vermelding van mensen die bekend zijn met de zaak. Daaronder bijvoorbeeld geheime papieren over werk van de Amerikaanse inlichtingendiensten rond China. Minstens één document bespreekt ook het raketprogramma van Iran. Volgens The Washington Post worden de bewuste documenten beschouwd als het meest gevoelige materiaal dat in beslag werd genomen door de FBI.

Deskundigen maakten zich al zorgen dat er op het landgoed van Trump documenten met informatie van inlichtingendiensten lagen opgeslagen. Ze vreesden dat de documenten informanten in gevaar konden brengen indien ze in verkeerde handen zouden vallen.

Het landgoed van Trump in Mar-a-Lago in Florida. Beeld AP

Nog niet alle verdwenen documenten terecht

Speurders betwijfelen of de gewezen president intussen alle bij hem bewaarde regeringsdocumenten heeft teruggegeven. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de advocaten van Trump eerder deze maand op de hoogte gebracht van die inschatting en heeft erop gewezen dat álle documenten die hij meenam uit het Witte Huis, overgemaakt moeten worden.

Blik op een inventaris van documenten en andere items die in beslag werden genomen uit het landgoed Mar-a-Lago. Beeld REUTERS

Onderzoekscommissie aanval Capitool dagvaardt Trump

Daarnaast heeft Trump nog kopzorgen. De commissie van het Huis van Afgevaardigden die de aanval van 6 januari 2021 op het Amerikaanse Capitool onderzoekt, heeft Trump formeel gedagvaard. De commissie eist dat Trump tegen 4 november een reeks documenten voorlegt en op of rond 14 november een beëdigde verklaring komt afleggen.