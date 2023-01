‘Hawkeye’-acteur Jeremy Renner in kritieke toestand na ongeluk tijdens sneeuwruimen

“We kunnen bevestigen dat Jeremy in kritieke maar stabiele toestand verkeert na een weer-gerelateerd ongeluk tijdens het sneeuwploegen eerder vandaag”, vertelde een woordvoerder van de acteur zondagavond laat aan The Hollywood Reporter. “Zijn familie is bij hem en hij wordt uitstekend verzorgd”, klinkt het nog.

Op 13 december deelde Renner nog een foto van de zware sneeuwval in zijn buurt op Twitter. “Lake Tahoe-sneeuwval is geen grap”, schreef hij toen. Ook op Instagram plaatste hij verschillende filmpjes van zichzelf achter het stuur van een sneeuwruimer.

Renner woont in de buurt van het Sierra Nevada-gebergte, een regio die op oudejaarsavond werd getroffen door een winterstorm waardoor 35.000 huizen stroom verloren. Grote delen van de VS werden afgelopen week geteisterd door de “sneeuwstorm van de eeuw”, waarbij in het hele land minstens 60 mensen zijn omgekomen.

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) 12 december 2022

De 51-jarige acteur heeft twee Oscarnominaties op zijn naam (The Hurt Locker, The Town) en was de voorbije jaren vooral bekend als superheld Clint Barton, beter bekend als Hawkeye, in de Marvel-films.

Renner is binnenkort te zien in het tweede seizoen van Mayor of Kingstown.