Harvey Weinstein (70) tot 16 jaar extra cel veroordeeld in verkrachtingszaak

Tijdens het proces in Los Angeles verklaarde een jury de 70-jarige in december schuldig aan drie aanklachten, waaronder verkrachting. Hij werd vrijgesproken op één aanklacht, en er was geen consenus over drie andere.

De beschuldigingen kwamen van vier vrouwen en gingen over de periode van 2004 tot 2013, waarbij de meeste aanrandingen zouden hebben plaatsgevonden in hotels in Beverly Hills.

Het eerste Weinsteinproces in New York was een mijlpaal in de juridische geschiedenis. De zaak was destijds van groot belang om de #MeToo-beweging op gang te brengen. Sinds 2017 hebben meer dan 80 vrouwen Weinstein publiekelijk beschuldigd van seksueel geweld.

Weinstein ging donderdag in beroep tegen zijn veroordeling, net als in de eerste zaak.