‘Harry en Meghan betrokken bij achtervolging door paparazzi die bijna catastrofaal afliep’

Het had niet veel gescheeld, of een tragische geschiedenis had zich dinsdag herhaald. Meer dan 25 jaar nadat prinses Diana om het leven kwam nadat ze in Parijs achtervolgd werd door paparazzi, heeft haar jongste zoon Harry hetzelfde meegemaakt. Gelukkig voor hem liep het incident - dat dinsdagavond plaatsvond in New York - beter af. “Afgelopen nacht waren de hertog en hertogin van Sussex en mevrouw Ragland (de moeder van Meghan, red.) betrokken bij een bijna catastrofale achtervolging per auto, door een resem extreem agressieve paparazzi”, klinkt het bij een woordvoerder van het koppel, die het nieuws naar buiten bracht. “Deze onophoudelijke achtervolging, die meer dan twee uur duurde, resulteerde in meerdere bijna-botsingen waarbij andere bestuurders op de weg, voetgangers en twee agenten van de NYPD betrokken waren.” Uit navraag van de Britse openbare omroep BBC heeft het New York Police Department (NYPD) “niet meteen bevestigd kennis te hebben” van het incident.

Volgens journalist Omid Scobie, die een biografie over het koppel schreef, ging het meer specifiek om zes geblindeerde wagens die de achtervolging hadden ingezet. “Dit had fataal kunnen aflopen”, liet hij weten op Twitter. “Hoewel de paparazzi meermaals werden geconfronteerd door geüniformeerde agenten, bleven ze proberen om de Sussexes en Doria naar de privé-woning waar ze verbleven, te volgen. De chauffeurs begingen meerdere verkeersovertredingen, waaronder het rijden op een voetpad, door het rode licht rijden, foutief een eenrichtingsstraat indraaien, rijden terwijl er foto’s gemaakt werden en het illegaal blokkeren van een bewegend voertuig”, schreef hij verder.

Despite being confronted by uniformed police multiple times, the paparazzi’s cars continued their pursuit in trying to follow the Sussexes and Doria to the private residence they were staying at.



Traffic violations by the drivers include driving on a sidewalk, going through red… — Omid Scobie (@scobie) 17 mei 2023

Page Six voegt daar nog aan toe dat het trio rond 22.00 uur een evenement in New York verliet, waarop ze in een SUV stapten. Daarop zouden ze meteen achtervolgd zijn geweest door zo’n 12 paparazzi. De drie besloten daarop in een gele taxi te stappen in de hoop de fotografen te ontwijken. “Het begon met 12 paparazzi, daarna werden ze achtervolgd door vier fotografen. Hun security deed z’n best om de fotografen kwijt te raken.” Harry en z’n beveiligers zouden de gebeurtenissen gefilmd hebben om bewijsmateriaal te verzamelen. “Een bron dicht bij de Sussexes zegt dat Harry, Meghan en Doria ‘begrijpelijkerwijze overstuur zijn, maar erg dankbaar dat iedereen veilig is’”, laat Scobie nog weten.

Award

De woordvoerder van Harry en Meghan hekelt in z’n mededeling de praktijken van de paparazzi. “Hoewel je als publiek figuur een zekere belangstelling van het publiek mag verwachten, zou dat nooit ten koste mogen gaan van iemands veiligheid. De verspreiding van deze beelden, zeker gezien de manier waarop ze werden verkregen, moedigt een zeer opdringerige praktijk aan die gevaarlijk is voor alle betrokkenen.” Volgens Omid Scobie zou de Daily Mail de beelden woensdagochtend gepubliceerd hebben, maar ook even snel weer offline gehaald hebben.

Het koppel, dat in Los Angeles woont, was in New York om er het ‘Ms Foundation for Women’s’-gala bij te wonen. Meghan Markle mocht er een award ontvangen, die voor ‘Woman of Vision’. Tijdens haar speech die avond moedigde ze haar toehoorders aan om te vechten voor gelijkheid der seksen. “Het is nooit te laat om te beginnen”, zei ze. “Je kan de visionair van je eigen leven zijn. En er is nog steeds veel werk te doen.”