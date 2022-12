Hameraanval op Finse ambassade in Moskou, Finland vraagt om veiligheidsgaranties

Op een filmpje dat dinsdag op berichtenapp Telegram werd geplaatst is te zien hoe een tiental gemaskerde mannen richting de Finse ambassade in Moskou rent en meerdere grote hamers over het hek gooit. Er was op dat moment geen ambassadepersoneel buiten.

Volgens het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de plaatsvervangend ambassadeur aan Rusland gevraagd de bescherming van het gebouw en de veiligheid van het personeel te garanderen, in lijn met internationale afspraken.

Sinds de Russische inval in Oekraïne is de relatie tussen de buurlanden flink bekoeld. Zo vroeg de Finse regering met brede steun van de bevolking het Navo-lidmaatschap aan. Ook sloot Finland de grens voor Russische toeristen. Alleen Russen die in Finland wonen, studeren of werken komen er nog in. Binnenkort gaan de eerste palen de grond in voor de bouw van een drie meter hoog stalen hek langs een deel van de 1340 kilometer lange grens met Rusland.

Volgens het kanaal dat het filmpje plaatste was de aanval een wraakactie voor provocaties tegen Russische diplomatieke doelen in Finland. Eerder zouden stenen en verkeersborden op het terrein van Russische diplomatieke posten in Finland zijn gegooid. Ook zouden objecten zijn gegooid naar bewakingscamera’s op het parkeerterrein van een Russische consulaat in Finland. Het kanaal meldde niet waar of wanneer deze aanvallen plaatsvonden.

Voor de oorlog in Oekraïne zagen Rusland en Finland elkaar als goede buren, ondanks de ideologische verschillen en het beladen verleden. De Sovjet-republiek annexeerde in 1940 een tiende deel van Finland. In de decennia daarna, tijdens de Koude Oorlog, hadden de Russen tegen de wil van de Finnen veel invloed op de Finse politiek. Na de val van de Sovjet-Unie wendden de Finnen zich alsnog tot het Westen. Het land werd lid van de EU en deed mee aan de euro. Sinds Russische inval in Oekraïne denken meer Finnen negatief over Rusland. Uit een opinieonderzoek in opdracht van het Finse ministerie bleek dat de Finnen in Rusland ook minder populair zijn geworden.