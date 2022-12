Hackerscollectief Play eist cyberaanval op stad Antwerpen op: ‘Zonder betaling lossen we persoonlijke gegevens van burgers’

Een week geleden kregen alle stadsdiensten te maken met een cyberaanval. De servers van Digipolis waren maandagnacht geblokkeerd geraakt toen bleek dat hackers miljoenen files hadden overschreven met een extra extensie. Wie die file wilde openen, kreeg de boodschap dat dit onmogelijk was. Alleen de hackers kunnen de extensie .Play weer van de files afhalen. Daarvoor eisen zij losgeld.

Het Antwerpse stadsbestuur krijgt een week de tijd om losgeld te betalen. Als dat geld niet betaald is voor 19 december start Play met publicatie van persoonsgegevens. Dat gaat van paspoorten en rijbewijzen tot andere financiële gegevens. Het collectief zegt dat het maar liefst 557 gigabyte aan gegevens heeft buitgemaakt.

Gevolg van de hacking is dat zowat alle loketdiensten van de stad, talrijke applicaties van het stedelijk onderwijs, van het Zorgbedrijf, sport en cultuur zijn lamgelegd. Reserveringstools kunnen niet meer gebruikt worden. Niemand kan afspraken maken voor paspoorten, containerpark, sporthallen of musea. Geboorteaktes of overlijdensattesten moeten via losgekoppelde computers worden opgesteld en afgeprint.

Volgens het stadsbestuur kan het nog weken duren voor deze problemen zijn opgelost. De stad Antwerpen communiceert liever niet over de cyberaanval en niet over de dreigementen van hackerscollectief Play. Vanmorgen reageerde het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA) met de mededeling dat dag en nacht door specialisten wordt gewerkt aan het herstel van de IT-systemen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de gerechtelijke diensten.