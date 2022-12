‘Hacker zet gegevens van 300.000 Belfius-klanten te koop online’

Op basis van de testdata kon DataNews afleiden dat het om klanten van Belfius bank gaat. Er staan ook ruim 800.000 gegevens van een Spaanse bank te koop op het online forum. ‘Een snelle controle doet uitschijnen dat de data correct is’, schrijft het IT-blad nog.

Het zou niet gaan om financiële details zoals een transactiegeschiedenis of rekeningsaldo. Wel zouden persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en rekeningnummer te koop staan. Met die gegevens kunnen oplichters zich via phishingmails of telefonisch voordoen als de bank. Een ander risico is dat iemand zich kan voordoen als een van de slachtoffers om op die manier identiteitsfraude te plegen.

Het is nog niet duidelijk waar de gegevens precies vandaan komen. Volgens de hacker gaat het om gegevens van dit jaar uit callcenters en zouden ze nog niet eerder verspreid zijn.

Belfius bevestigde het nieuws van de datalek nog niet. “We zijn alles volop aan het checken”, zegt woordvoerder Ulrike Pommée bij Het Nieuwsblad.