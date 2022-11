Haaland of Halland? Fans op Twitter wijzen op spelfouten

Een eenvoudige spelfout, maar wie zoekt naar Halland gaat waarschijnlijk talloze foto’s van de Noorse voetballer Erling Braut Haaland te zien krijgen. Het hoofd van de Zweedse toeristische dienst, Jimmy Sandberg heeft er genoeg van. Daarom schreef hij een open brief waarin hij Engelsen, journalisten en voetbalfans over de hele wereld aanspoort om spellingsfouten te checken voordat ze berichten de wereld insturen.

“Wij zijn Halland. Hij is Haaland. De populariteit van de befaamde voetballer verstikt onze online aanwezigheid volledig,” schrijft hij. “Als er niets gebeurt, vrezen we dat onze dierbare regio het risico loopt een vergeten Atlantis te worden, een plaats die alleen bekend is in verhalen en oude geschriften.” Zo beweert Sandberg dat ze overweldigd worden met zijn aanwezigheid in hashtags en zoekmachines sinds hij voetbalt bij Manchester City.

Sandberg heeft de voetballer uitgenodigd naar de bijna gelijknamige provincie Halland en bewijst hiermee zijn gastvrijheid in een poging de kwestie voorgoed op te lossen. “Jaarlijks komen hier veel Noren, dus hij zou zich meteen thuis voelen”, zegt hij nog.