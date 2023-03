Gwyneth Paltrow vrijgesproken in ‘skiproces’

De jury vond daarentegen dat de eiser, een 76-jarige man, volledige schuld treft. Hij moet haar nu een symbolische schadevergoeding van één Amerikaanse dollar betalen.

De skiër, Terry Sanderson, had in 2019 een zaak aangespannen tegen de inmiddels 50-jarige Paltrow. Hij eiste 3 miljoen dollar van haar omdat ze - zo beweerde hij - tegen hem was geskied op een skipiste in Utah. Sanderson verklaarde dat Paltrow op een “gevaarlijke” manier tegen hem was geskied, alvorens weg te rennen en hem bewusteloos achter te laten. Hij liep bij de botsing gebroken ribben en een hersenletsel op, maar zei dat hij ook blijvende mentale schade heeft.

Paltrow diende op haar beurt een tegenklacht in en zei dat de man tegen haar was geskied en dat zij dus geen schuld trof. Ze eiste een symbolische dollar voor de geleden schade.

In de rechtbank getuigde ze dat ze zich “aangerand” voelde tijdens de botsing. “Ik was aan het skiën en er kwamen twee ski’s tussen mijn ski’s die mijn benen uit elkaar duwden. Er drukte een lichaam tegen mij aan en ik hoorde een vreemd grommend geluid”, zei Paltrow. “Mijn hersenen probeerden te begrijpen wat er gebeurde. Ik dacht: ‘Is dit een grap? Doet iemand iets pervers? Dit is echt heel vreemd.’”

Op sociale media werd gesmuld van het ‘skiproces’. Modebloggers schreven verschillende posts over de rechtbankoutfits van Paltrow en ook de advocate van Sanderson was kop van jut, omdat zij nogal onder de indruk leek te zijn van de Hollywoodster.