Gwyneth Paltrow voor de rechter vanwege skiongeluk van zeven jaar geleden

Terry Sanderson, een gepensioneerde optometrist, heeft actrice Gwyneth Paltrow voor de rechter gedaagd omwille van een ongeval zo’n zeven jaar geleden. In zijn woorden was de actrice “behoorlijk wild aan het skiën” en aan een botsing zou Sanderson “hersenletsel, vier gebroken ribben en andere ernstige verwondingen” overgehouden hebben. Vervolgens “stond ze recht, draaide ze zich om en skiede ze weer weg, terwijl Sanderson in de sneeuw werd achtergelaten, ernstig gewond”, aldus zijn advocaat. Paltrow ontkent het ongeluk niet maar heeft altijd beweerd dat juist hij degene was die tegen haar botste.

Sanderson beweert dat hij door niemand werd geholpen na het ongeluk, ook niet door Paltrow en haar skileraar, en eist een schadevergoeding van bijna 300.000 euro. In 2019 klaagde hij de actrice ook al aan. Toen eiste hij nog zo’n 3 miljoen euro, maar dat verzoek werd afgewezen.

De rechtszaak is dinsdag begonnen in Park City. De advocaat van Paltrow noemde de beschuldigingen daar “absolute bullshit”. Hij stelde ook de beweringen van Sanderson in vraag, daarbij verwijzend naar de 76-jarige leeftijd van de man. “Zijn herinneringen over de zaak worden beter met de jaren. Zo werkt het geheugen niet.”

De zaak zou iets langer dan een week duren. Paltrow zelf was ook aanwezig in de rechtszaal, vergezeld van een bodyguard, maar zal later deze week ook nog een verklaring moeten afleggen.