Gustaph vertegenwoordigt België op Eurovisiesongfestival in Liverpool

Gustaph. Beeld BELGA

Gustaph mag België vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Liverpool. De 42-jarige Stef Caers wist de vakjury en het publiek zaterdagavond te overtuigen met zijn song ‘Because of You’ tijdens een liveshow in Paleis 12 in Brussel, waar de zeven kanshebbers hun song hebben voorgesteld.